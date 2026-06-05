Chace Crawford w nowym serialu Amazona. O czym opowie We Were Once Men?

Po finale serialu The Boys, Chace Crawford zagra w kolejne produkcji Amazona, komedii zatytułowanej We Were Once Men.

Rzadko się zdarza, żeby kilku aktorów wielokrotnie współpracowało ze sobą przy różnych projektach. Najbardziej rozpoznawalną parą jest oczywiście Ben Affleck i Matt Damon. Jest jednak również wielu mniej popularnych aktorów, którzy podążają podobną ścieżką. Możemy do nich zaliczyć Chace’a Crawforda i P. J. Byrne’a, którzy niebawem wystąpią razem w nowym serialu.

Znajome twarze w nowym serialu Amazona

Po występach jako bohaterowie serialu The Boys, Chace Crawford i P. J. Byrne wcielą się w braci w nowym serialu rozwijanym dla platformy Prime Video. Projekt nosi tytuł We Were Once Men, a jego scenarzystą jest Matt Berns, który pracował zarówno przy The Boys, jak i nad nadchodzącym prequelem, Vought Rising.

Crawford i Byrne po raz pierwszy wystąpili razem w thrillerze Eloise z 2017 roku. Kilka lat później ponownie spotkali się na planie The Boys. Crawford przez wszystkie 5. sezonów wcielał się w Kevina Kohlera, znanego jako The Deep. Natomiast Byrne występował gościnnie jako reżyser Adam Bourke. The Deep od dawna żywił urazę do Bourke’a, co ostatecznie doprowadziło do brutalnego zabójstwa reżysera filmu Dawn of the Seven przez superbohatera w finałowym sezonie serialu.

Chace Crawford and PJ Byrne will co-star in Amazon's new comedy series 'We Were Once Men'



• They play brothers seeking to rediscover their purpose by joining a radical retreat that promises the transformation of the modern man



• Written by Matt Berns, who previously worked… pic.twitter.com/ba79mzUPKZ — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 4, 2026

Co jeszcze wiemy o We Were Once Men?

Za produkcją stoi serialu Jennifer Salke, była szefowa Amazon MGM Studios. Dołączyła do studia krótko po tym, jak The Boys otrzymało zielone światło do realizacji i nadzorowała późniejszy rozwój franczyzy. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy. Według dostępnych informacji serial określany jest jako satyryczna czarna komedia o kryzysie męskiej tożsamości.

Byrne i Crawford zagrają braci należących do grupy mężczyzn próbujących na nowo odnaleźć sens życia podczas radykalnego programu o nazwie „Reclaim Retreat”. Obiecuje on przemianę współczesnego mężczyzny. Crawford i Byrne będą również producentami wykonawczymi projektu. Towarzyszyć będą im Salke, Matt Milam, Rae Bussola z Sullivan Street Productions, a także Alex Dunlap (The Boys) i Charleston Chambers. Produkcja powstaje w ramach umowy first-look między Sullivan Street Productions, a Amazon MGM Studios.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe