The Housemaid’s Secret z kolejną gwiazdą. Paul Anthony Kelly dołącza do obsady

Kolejne nazwisko zostało właśnie ogłoszone w obsadzie filmu The Housemaid’s Secret. W sequelu Pomocy domowej zagra Paul Anthony Kelly.

Jednym z nieoczekiwanych sukcesów 2025 roku był thriller Pomoc domowa. Przy niewielkim budżecie rzędu 35 mln dolarów, zarobił 400 mln na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że oparty jest na bestsellerowej powieści, nikogo nie zdziwiło szybkie ogłoszenie prac nad sequelem. Teraz, poznaliśmy jego najnowszą gwiazdę.

Kelly w filmowym debiucie

Po przełomowej roli Johna F. Kennedy’ego Jr., Paul Anthony Kelly podpisał kontrakt na występ w kontynuacji niedawnego przeboju studia Lionsgate. Aktor dołącza do obsady, której przewodzą powracająca Sydney Sweeney oraz nowa gwiazda serii, Kirsten Dunst. Powróci do niej również Michele Morrone, który ponownie zagra Enzo.

W swoim pełnometrażowym debiucie filmowym, Kelly wcieli się w Douglasa Garricka, miliardera, męża Wendy (Dunst) oraz nowego pracodawcę głównej bohaterki, pokojówki Millie (Sweeney). Za kamerą ponownie stanie Paul Feig. Wyreżyseruje sequel na podstawie scenariusza autorstwa Rebekki Sonnenshine.

Welcome home, Douglas. Paul Anthony Kelly joins the cast of The Housemaid’s Secret: coming to theaters December 17, 2027. pic.twitter.com/1tG3t15uIH — The Housemaid (@HousemaidMovie) June 11, 2026

Nowe informacje o The Housemaid’s Secret

Producentami filmu są Todd Lieberman z wytwórni Hidden Pictures, Laura Fischer i Paul Feig reprezentujący Pretty Dangerous Pictures, a także Sydney Sweeney za pośrednictwem swojej nowo utworzonej firmy produkcyjnej Honey Trap.

Carly Elter, nadzorująca produkcję pierwszego filmu w imieniu Hidden Pictures, ponownie obejmie funkcję producentki wykonawczej. Producentem wykonawczym będzie także Alex Young z Hidden Pictures. Kaylee McGregor z Honey Trap zajmie się współprodukcją. Z kolei Chelsea Kujawa i Maria Ascanio będą nadzorować projekt ze strony Lionsgate.

Premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku. W sequelu Millie powraca i podejmuje pracę jako gospodyni domowa dla kolejnej kobiety, której nigdy nie wolno jej zobaczyć. Wkrótce odkrywa jednak prawdę kryjącą się za zamkniętymi drzwiami — tajemnicę, która grozi ujawnieniem sekretów znacznie mroczniejszych niż te, które sama skrywa.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe