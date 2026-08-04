Nowy Kratos z serialu God of War wybrany. Gwiazdor Marvela ma zastąpić Ryana Hursta

Amazon MGM Studios i Sony Pictures Television coraz bliżej ogłoszenia aktora, który przejmie rolę Kratosa w serialu God of War. Producenci stawiają na jednego z faworytów fanów.

Ze względu na poważną kontuzję Ryana Hursta, który w czwartym miesiącu prac na planie zdjęciowym zerwał biceps, twórcy serialu God of War zdecydowali się wstrzymać pod koniec czerwca produkcję oraz przeprowadzić recasting głównej roli. Po kilku tygodniach poznaliśmy już pierwsze decyzje.

Dave Bautista jako nowy Kratos? Aktor negocjuje rolę w God of War

Jak podaje Deadline, to Dave Bautista jest najbliżej roli i prowadzi negocjacje w sprawie wcielenia się w spartańskiego półboga w serialowej adaptacji popularnej gry God of War, która powstaje dla serwisu Prime Video. Były wrestler WWE, który przebranżowił się na aktorstwo, od dawna był wymieniany przez fanów jako jeden z ich faworytów do roli boga wojny, czego dowodem są liczne fanarty w sieci.

In entertainment news – @stevendeknight wants to make an R rated #godofwar movie and wants @DaveBautista as the lead, so that’s what I quickly worked on today pic.twitter.com/YxW9e0eHQu — BossLogic (@Bosslogic) June 7, 2018

Bautista ze względu na wrestlingową karierę przez lata mógł pochwalić się świetną sylwetką, a budowane przez lata mięśnie chętnie pokazywał również w filmach, czego najbardziej znanym przykładem są jego występy w roli Draxa w superprodukcjach Marvela i serii Strażnicy Galaktyki. Decyzja o obsadzeniu go w roli Kratosa obecnie może wydawać się zaskoczeniem, gdyż w ostatnich latach Amerykanin zaszokował świat przechodząc drastyczną metamorfozę i zrzucając ponad 30 kilogramów wagi, aby wyglądać bardziej naturalnie oraz otrzymywać bardziej różnorodne propozycje aktorskie. Przypakowanie 57-latka do roli Kratosa podobno ma nie być problemem, gdyż Bautista w ostatnim czasie miał zwiększać swoje gabaryty do roli antagonisty w remake’u Nieśmiertelnego.

Ostateczna decyzja i oficjalne ogłoszenie nowej twarzy serialowego Kratosa powinno nastąpić w najbliższych dniach, gdyż twórcy serialu zaplanowali przygotowania w połowie sierpnia, które poprzedzą ponowne wejście na plan w październiku.

Who would play Kratos better: Dave Bautista or Jon Bernthal? 🔥#GodOfWar pic.twitter.com/rP0s8JgJsb — CineVanta (@CineVanta) August 2, 2026

Kolejne zmiany obsadowe? Ma dojść do recastingu drugiej głównej roli

Według najnowszych doniesień, szykowane są kolejne recastingi, a producenci mieli już rozpocząć poszukiwania nowych wykonawców do dwóch istotnych ról w 2. sezonie God of War. W ogłoszeniach castingowych pojawiły się opisy postaci odpowiadające wcześniejszym poszukiwaniom aktorów do ról Atreusa i Thrud. Tym razem twórcy szukają jednak starszych wykonawców – w wieku od 14 do 17 lat. W pierwszym sezonie serialu w Atreusa wciela się dwunastoletni Callum Vinson, natomiast rolę Thrud otrzymała Isla Austin. Wszystko wskazuje jednak na to, że oboje zostaną zastąpieni już po 1. sezonie.

Kto wystąpi w serialu God of War?

Na obecną chwilę w potwierdzonej obsadzie 1. sezonu znajdują się Callum Vinson (Atreus), Mandy Patinkin (Odyn), Ed Skrein (Baldur), Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Teresa Palmer (Sif), Alastair Duncan (Mimir), Jeff Gulka (Sindri) i Danny Woodburn (Brok).

O czym będzie serial?

Serialowa ekranizacja gry God of War przedstawi historię ojca i syna — Kratosa i Atreusa — którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy żony i matki, Faye. Podczas wspólnych przygód Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, a Atreus stara się nauczyć ojca, jak być lepszym człowiekiem.

źródło: Deadline /ilustracja: mat. prasowe/BossLogic