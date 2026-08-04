George R.R. Martin o trudnym roku: „Walczę ze smutkiem i depresją. Najgorsze może być jeszcze przede mną”

George R.R. Martin od lat zabiera czytelników do bezlitosnego świata Westeros, gdzie radość niemal zawsze przeplata się z tragedią. Tym razem autor Pieśni Lodu i Ognia opowiedział o własnych zmaganiach, przyznając, że ostatnie miesiące były dla niego wyjątkowo trudne.

George R.R. Martin ujawnił, że mierzył się w tym roku ze smutkiem i depresją. Twórca Gry o tron w osobistym wpisie na swoim blogu przyznał, że ostatni czas przyniósł zarówno wyjątkowe sukcesy, jak i bolesne doświadczenia. Najgorsze może być jeszcze przede mną – napisał 77-letni pisarz.

George R.R. Martin szczerze o trudnych miesiącach

Autor przyznał, że mijający rok był dla niego niezwykle wymagający i pełen skrajnych emocji. W swoim wpisie zaznaczył, że wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy, ale nie zabrakło również momentów pełnych bólu.

Ten rok był… stresujący, delikatnie mówiąc. Tak wiele się wydarzyło, że momentami było to przytłaczające. Niektóre rzeczy były wspaniałe, ekscytujące.

Pisarz przyznał jednak, że obok spełnionych marzeń pojawiły się również bardzo trudne doświadczenia.

Straciłem przyjaciół. Walczyłem ze smutkiem i depresją. Najgorsze może być jeszcze przede mną.

Martin dodał również, że wraz z wiekiem coraz bardziej odczuwa upływ czasu, ale mimo problemów wciąż dostrzega w swoim życiu wiele wyjątkowych chwil.

Mimo wszystko – Martin znalazł coś dobrego. Jednym z pozytywnych wydarzeń dla autora było ogromne uznanie dla serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Produkcja oparta na opowiadaniach o Dunku i Jaju zdobyła dziewięć nominacji do nagród Emmy, w tym w kategorii najlepszego serialu dramatycznego. Martin podkreślił, że jest dumny z całego zespołu pracującego nad produkcją i ma nadzieję, że twórcy otrzymają kilka statuetek.

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Wichry zimy wciąż czekają na ukończenie

Fani George’a R.R. Martina od lat czekają na szósty tom cyklu Pieśń Lodu i Ognia – Wichry zimy. Od premiery poprzedniej części, Tańca ze smokami, minęło już ponad 15 lat, a książka nadal nie ma oficjalnej daty premiery.

Autor wielokrotnie podkreślał, że powieść pozostaje jego priorytetem, choć przyznawał również, że trudno jest mu skupić się wyłącznie na jednym projekcie. W jednym z wywiadów Martin mówił, że gdyby udało mu się zakończyć część innych zobowiązań, mógłby szybciej ukończyć książkę.

Po Wichrach zimy pisarz planuje jeszcze stworzenie siódmego tomu zatytułowanego A Dream of Spring, który ma zakończyć główną sagę. Na razie jednak fani Westeros muszą uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe