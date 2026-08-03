Ród Smoka w końcu pokazał legendarną smoczycę w akcji. Dreamfyre pojawia się w zaskakującej scenie

Trzy sezony i 25 odcinków serialu Ród Smoka. Tyle trzeba było czekać, by w zobaczyć Helaenę Targaryen i słynną smoczycę Dreamfyre w akcji.

[Uwaga, spoilery!]

Ród Smoka w przeciwieństwie do Gry o Tron nie skąpił widzom prezentowania na ekranie różnych smoków. Jednak to dopiero 7. odcinek 3. sezonu, który przedstawił widzom m.in. powrót Sunfyre, smoczą awanturę i napaść na Owcokrada, przyniósł długo wyczekiwaną scenę z udziałem jednego z najstarszych i największych smoków Westeros – Dreamfyre.

Dreamfyre to wiekowa i ogromna smoczyca, która wykluła się jeszcze za panowania Aegona I Zdobywcy. W trakcie Tańca Smoków ma ponad 100 lat, a w serialu teoretycznie jej jeźdźczynią jest Helaena Targaryen (Phia Saban). Ród Smoka wprowadził jednak sporo zmian w porównaniu do książkowego oryginału. W Ogniu i krwi George’a R.R. Martina Targaryenka przedstawiona była jako utalentowana jeźdżczyni, a jej głęboka i osobista więź z fioletową smoczycą była istotną częścią charakterystyki postaci. Natomiast w Rodzie Smoka żona króla Aegona II nie przepada za lataniem na smoku oraz jest do nich uprzedzona ze względu na swój charakter i poglądy o ich negatywnym wpływie na świat. W związku z tym w produkcji HBO Dreamfyre rezydowała głównie w Smoczej Jamie i do tej pory widzieliśmy ją łącznie przez niecałe trzydzieści sekund, które były w większości scenami zbiorowymi z innymi smokami. Wielu widzów i fanów Ognia i krwi obawiało się, że showrunnerzy serialu nigdy nie pokażą Helaeny dosiadającej Dreamfyre, ale ku ich radości scenarzyści wprowadzili taką scenę w najnowszym epizodzie.

Dreamfyre w smoczej wizji Haeleny Targaryen

Odcinek Smok w zimie (oryg. The Dragon in winter) pod koniec ukazuje widzom trzy kasandryczne wizje senne żony Aegona. W kontekście Dreamfyre istotna jest druga z nich, w której zaprezentowano Helaenę Targaryen z nieoczekiwanej i zaskakującej strony. Nie jest w niej przedstawiona jako wrażliwa, lękliwa, nieśmiała, niegroźna osoba, lecz w scenie wizji widzimy jej alternatywną wersję, gdy w bojowym nastroju i pełnym stroju smoczego jeźdźcy dosiada Dreamfyre w Smoczej Jamie i widząc nadbiegający tłum ludzi wymawia słynne “Dracarys” każąc ich spalić.

Samo proroctwo raczej nie zapowiada faktycznej sceny z przyszłości, lecz interpretację momentu, który ukaże się w 4. sezonie Rodu Smoka. Wizja dotyczy wydarzeń, które według powieściwego pierwowzoru przedstawią jeden z najdramatyczniejszych momentów Tańca Smoków, gdy doszło do zamieszek po śmierci Helaeny oraz ataku mieszkańców Królewskiej Przystani na Smoczą Jamę.

Na temat wizji Helaeny wypowiedziała się też reżyserka odcinka Nina Lopez-Corrado, która wyjaśniła, że przedstawia ona targające bohaterką emocje, obserwacje oraz wewnętrzne dylematy, które wynikają z więzi Targaryenów ze smokami.

Helaena ma bardzo silny stosunek do smoków – targają nią sprzeczne uczucia, ponieważ uważa, że ​​zmieniają one ludzi i – w gruncie rzeczy – odmieniły cały ich świat. Kiedy więc widzi siebie na grzbiecie smoka i obserwuje, jak Dreamfyre w zasadzie niszczy Królewską Przystań, wewnętrznie bardzo to przeżywa… Myślę, że głęboko w duszy zdaje sobie sprawę – jako że jest Targaryenką – iż w tej rodzinnej wojnie niemal żadne rozwiązanie nie przyniesie pozytywnego skutku. A dopóki smoki istnieją, będą podsycać ten wewnętrzny zamęt w rodzie Targaryenów – powiedziała w rozmowie z ew.com Lopez-Corrado

Finał 3. sezonu coraz bliżej. Zwiastun ósmego odcinka

Ósmy i ostatni odcinek 3. sezonu Rodu Smoka zadebiutuje w Polsce 10 sierpnia na HBO i HBO Max. W sieci opublikowano zapowiedź finałowego epizodu.

źródło: screenrant / ilustracja: materiały prasowe