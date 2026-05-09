Nowe nazwiska w obsadzie What Happens at Night Scorsese. Są to rumuńskie gwiazdy kina artystycznego

Martin Scorsese do swojego nadchodzącego filmu zatrudnił właśnie dwa ciekawe nazwiska. Fani rumuńskiego kina artystycznego powinni bardzo dobrze ich znać.

W głównych rolach w What Happens at Night zobaczymy zdobywców Oscara, Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Partnerować na planie im będą Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson oraz Jared Harris. Chociaż zdjęcia do filmu rozpoczęły się pod koniec lutego, nie oznacza to, że poznaliśmy już wszystkich członków obsady.

Nowe twarze w obsadzie

Jordan Ruimy z bloga World of Reel poinformował, że do obsady What Happens at Night Martina Scorsese dołączyły właśnie nowe nazwiska. Jest to Ilinca Manolache (Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, Kontinental ’25) oraz Gabriel Spahiu (Niefortunny numerek lub szalone porno, Kontinental ’25). Istnieje szansa, że nigdy nie słyszeliście o tych aktorach, ponieważ są to gwiazdy rumuńskiego kina artystycznego. Warto jednak zaznaczyć, że nie są to przypadkowe nazwiska dla Scorsese.

Jakiś czas temu, podczas rozmowy z Dave’em Kargerem z TCM, Martin Scorsese wymienił rumuńskiego reżysera Radu Jude’a jako współczesnego twórcę filmowego, którego podziwia. A dlaczego jest to istotne w tym wypadku? Ponieważ Jude wielokrotnie współpracował właśnie z Manolache oraz Spahiu.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

W połowie września zeszłego roku portal Deadline poinformował, że Martin Scorsese zekranizuje powieści grozy What Happens at Night. Za scenariusz nowego filmu odpowiada Patrick Marber, scenarzysta nominowany do Oscara za Notatki o skandalu. Zdjęcia do What Happens at Night wykona wieloletni współpracownik Scorsese Rodrigo Prieto.

Za produkję odpowiadać będzie Apple Original Films we współpracy ze Studiocanal, które w 2023 roku nabyło prawa do ekranizacji powieści Petera Camerona. Warto przypomnieć, że Apple ma już na koncie takie produkcje jak Czas krwawego księżyca, realizowany wspólnie z Paramount Pictures.

What Happens at Night opowiada historię amerykańskiej pary, która podróżuje do odległego, ośnieżonego miasteczka w Europie, aby odebrać dziecko, które zamierzają adoptować. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, gdzie spotykają ekscentrycznych mieszkańców.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu What Happens at Night