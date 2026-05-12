Pogrzebany olbrzym doczeka się filmowej adaptacji. Projekt wyreżyseruje Guillermo del Toro

Właśnie poznaliśmy kolejny projekt, który wyreżyseruje meksykański twórca, Guillermo del Toro. Będzie nim adaptacja książki, zatytułowanej Pogrzebany olbrzym.

Guillermo del Toro otrzymał na początku tego tygodnia, podczas ceremonii w Londynie, stypendium BFI Fellowship, najwyższe wyróżnienie Brytyjskiego Instytutu Filmowego. Z tej okazji meksykański reżyser uczestniczył w serii rozmów i prezentacji, udzielając informacji na temat jednego z kolejnych projektów, którymi zamierza się zająć w przyszłości.

Pogrzebany olbrzym od del Toro

Meksykanin udzielił wielu ciekawych odpowiedzi podczas rozmowy prowadzonej przez historyka filmu i dyrektora BFI, Jasona Wooda. W trakcie spotkania del Toro zapowiedział także swoją następną produkcję — animowaną techniką poklatkową adaptację powieści autorstwa Kazuo Ishiguro z 2015 roku.

Reżyser opisał film jako „fascynująco trudny film poklatkowy dla dorosłych”, tworzony „bez żadnych ustępstw wobec rodzinnej publiczności”. Powieść opowiada o starszym brytyjskim małżeństwie, Axlu i Beatrice, żyjącym w fikcyjnej postarturiańskiej Anglii, gdzie nikt nie jest w stanie zachować wspomnień długoterminowych.

Del Toro zaadaptuje książkę wspólnie z Dennisem Kellym, scenarzystą musicalu Matilda. Powiedział publiczności zgromadzonej w londyńskim BFI Southbank, że uznał, iż historia musi zostać opowiedziana w technice animacji poklatkowej. Podobnie jak jego adaptacja Pinokia z 2022 roku. To wszystko, by zachować autentyczność opowieści.

Jeśli robisz aktorskiego Pinokia i nagle przez ekran przechodzi lalka, pojawia się efekt “doliny niesamowitości”, który jest czymś okropnym i nie pasuje do tego samego świata. Tak samo jest, gdy robi się film aktorski o starszej parze przemierzającej krainę pełną trolli i wróżek, z efektami specjalnymi i aktorami. Chcę, żeby wszystkie stworzenia były wykonane z tego samego materiału. To zajmie nam lata. I jest niesamowicie trudne.

Guillermo del Toro has revealed that his upcoming movie, which will be an adaptation of Kazuo Ishiguro’s 'THE BURIED GIANT' will be a "fascinatingly difficult stop-motion movie for adults."



Co jeszcze wiemy na temat filmu?

Reżyser ujawnił również w trakcie rozmowy, że przy filmie Pogrzebany olbrzym ponownie połączy siły ze swoim wieloletnim współpracownikiem Ronem Perlmanem. Nie zdradził jednak, jaką rolę aktor znany z serii Hellboy zagra w filmie, ograniczając się do słów: „Dołącza do następnego filmu.”

Ostatni raz panowie współpracowali przy filmie Pinokio, ale ich wspólna historia sięga debiutanckiego filmu del Toro — Cronos. Reżyser zrealizuje poklatkową animację dla platformy streamingowej Netflix. Będzie to zatem kolejny owoc partnerstwa z serwisem po sukcesie zeszłorocznego Frankensteina.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe