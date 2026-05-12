Florence Pugh pracuje nad nowym projektem. Zagra i wyprodukuje adaptację książki Biblioteka o północy

Florence Pugh nie traci czasu i właśnie zaangażowała się w kolejny filmowy projekt, którym ma być adaptacja powieści Matta Haiga, pt. Biblioteka o północy.

Florence Pugh zapadła widzom w pamięć za sprawą roli Yeleny Belovy w MCU, którą zdążyła już zagrać kilka razy w filmach i serialach Marvel Studios. Aktorka jest także częścią innej popularnej serii filmowej, Diuny. Gwiazda wydaje się uważnie dobierać kolejne projekty i właśnie znalazła kolejny z nich i ponownie będzie to adaptacja popularnej powieści.

O czym opowie Biblioteka o północy?

Gwiazda uniwersum Marvela, Florence Pugh, zagra główną rolę oraz wyprodukuje dramat fantasy oparty na powieści autorstwa Matta Haiga, zatytułowanej Biblioteka o północy. Za reżyserię będzie odpowiadać twórca filmów Maria Magdalena oraz Lion. Droga do domu, Garth Davis. Scenariusz napisali Laura Wade oraz Nick Payne.

Zgodnie z opublikowanym oficjalnym opisem filmu, “w tym wysokobudżetowym „liście miłosnym do życia” Pugh wcieli się w Norę Seed, kobietę, która trafia do biblioteki znajdującej się pomiędzy życiem a śmiercią i otrzymuje szansę doświadczenia wszystkich potencjalnych żyć, jakie mogła przeżyć”.

Florence Pugh is set to star in and produce the film adaptation of 'THE MIDNIGHT LIBRARY,' based on the global bestseller with over 15M copies sold.



Co jeszcze wiemy o projekcie?

Za projekt odpowiadają Studiocanal oraz Blueprint Pictures, a pierwszy z podmiotów zaprezentuje film podczas rynku w nadchodzącym Festiwalu Filmowym w Cannes. Sam Matt Haig będzie producentem wykonawczym.

Graham Broadbent i Pete Czernin z Blueprint Pictures będą producentami razem z Anitą Overland i Florence Pugh. Producentami wykonawczymi ze strony Blueprint zostaną Ben Knight oraz Diarmuid McKeown. Z kolei dla Studiocanal funkcję producentów wykonawczych pełnić będą Anna Marsh, Ron Halpern i Dan MacRae.

Reżyser filmu, Garth Davis, wyraził swoją ekscytację projektem, a także możliwością współpracy z Florence Pugh:

Nie mógłbym być bardziej podekscytowany ponowną współpracą z Florence Pugh przy filmie Biblioteka o północy. Jej ciepło i talent są magiczne i wiem, że razem stworzymy coś wyjątkowego, pracując nad ikoniczną powieścią Matta. To historia, która porusza nas oboje — celebracja życia w całym jego potencjale i złożoności. Mając za sobą Grahama Broadbenta, Blueprint Pictures i Studiocanal, nie mogę się doczekać, by oświetlić tę przygodę.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe