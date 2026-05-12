Florence Pugh pracuje nad nowym projektem. Zagra i wyprodukuje adaptację książki Biblioteka o północy

Florence Pugh nie traci czasu i właśnie zaangażowała się w kolejny filmowy projekt, którym ma być adaptacja powieści Matta Haiga, pt. Biblioteka o północy.
Florence Pugh zapadła widzom w pamięć za sprawą roli Yeleny Belovy w MCU, którą zdążyła już zagrać kilka razy w filmach i serialach Marvel Studios. Aktorka jest także częścią innej popularnej serii filmowej, Diuny. Gwiazda wydaje się uważnie dobierać kolejne projekty i właśnie znalazła kolejny z nich i ponownie będzie to adaptacja popularnej powieści.
O czym opowie Biblioteka o północy?
Gwiazda uniwersum Marvela, Florence Pugh, zagra główną rolę oraz wyprodukuje dramat fantasy oparty na powieści autorstwa Matta Haiga, zatytułowanej Biblioteka o północy. Za reżyserię będzie odpowiadać twórca filmów Maria Magdalena oraz Lion. Droga do domu, Garth Davis. Scenariusz napisali Laura Wade oraz Nick Payne.
Zgodnie z opublikowanym oficjalnym opisem filmu, “w tym wysokobudżetowym „liście miłosnym do życia” Pugh wcieli się w Norę Seed, kobietę, która trafia do biblioteki znajdującej się pomiędzy życiem a śmiercią i otrzymuje szansę doświadczenia wszystkich potencjalnych żyć, jakie mogła przeżyć”.
Co jeszcze wiemy o projekcie?
Za projekt odpowiadają Studiocanal oraz Blueprint Pictures, a pierwszy z podmiotów zaprezentuje film podczas rynku w nadchodzącym Festiwalu Filmowym w Cannes. Sam Matt Haig będzie producentem wykonawczym.
Graham Broadbent i Pete Czernin z Blueprint Pictures będą producentami razem z Anitą Overland i Florence Pugh. Producentami wykonawczymi ze strony Blueprint zostaną Ben Knight oraz Diarmuid McKeown. Z kolei dla Studiocanal funkcję producentów wykonawczych pełnić będą Anna Marsh, Ron Halpern i Dan MacRae.
Reżyser filmu, Garth Davis, wyraził swoją ekscytację projektem, a także możliwością współpracy z Florence Pugh:
Nie mógłbym być bardziej podekscytowany ponowną współpracą z Florence Pugh przy filmie Biblioteka o północy. Jej ciepło i talent są magiczne i wiem, że razem stworzymy coś wyjątkowego, pracując nad ikoniczną powieścią Matta. To historia, która porusza nas oboje — celebracja życia w całym jego potencjale i złożoności. Mając za sobą Grahama Broadbenta, Blueprint Pictures i Studiocanal, nie mogę się doczekać, by oświetlić tę przygodę.
Więcej o filmach na Movies Room:
Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe
Marek Wasiński
Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.