Sherlock Holmes znika bez śladu. Netflix pokazuje zwiastun Enola Holmes 3

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Enola Holmes 3, a nowa część serii zapowiada się na najbardziej osobistą przygodę młodej detektyw. Tym razem bohaterka grana przez Millie Bobby Brown musi odnaleźć porwanego Sherlocka Holmesa, jednocześnie przygotowując się do własnego ślubu.

Po sukcesie dwóch poprzednich filmów Enola Holmes powraca z kolejną zagadką. Trzecia odsłona popularnej serii przeniesie akcję na Maltę, gdzie na bohaterkę czeka nie tylko nowa sprawa kryminalna, ale również ważne życiowe decyzje. Nowy zwiastun sugeruje, że stawka będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej.

Sherlock zostaje porwany. Enola Holmes pędzi na pomoc

Największym zaskoczeniem zapowiedzi jest los Sherlocka Holmesa. W nowym filmie legendarny detektyw grany przez Henry’ego Cavilla zostaje porwany, a jego młodsza siostra natychmiast rozpoczyna śledztwo. To właśnie poszukiwania Sherlocka mają stać się główną osią fabuły trzeciej części.

Nowa przygoda nie będzie jednak dotyczyć wyłącznie zagadki kryminalnej. W zwiastunie widzimy, że Enola przygotowuje się do ślubu z lordem Tewkesburym, w którego ponownie wciela się Louis Partridge. Bohaterka zaczyna jednak zastanawiać się, czy jest gotowa na małżeństwo i jak pogodzić życie prywatne z pasją do rozwiązywania tajemnic. Premiera Enola Holmes 3 już 1 lipca – tylko w Netflixie.

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Opis filmu Enola Holmes 3

Holmesa może uratować tylko inny Holmes. Ceniona przez krytyków seria filmowa Enola Holmes powraca, tym razem zabierając naszą bohaterkę daleko od Londynu i zmuszając ją do wyboru między marzeniami osobistymi i zawodowymi. Nie może być jednak inaczej, bo Enolę czeka sprawa bardziej złożona i niebezpieczna niż wszystkie, z jakimi mierzyła się do tej pory. Film wyreżyserował Philip Barantini (nagrodzony Emmy za „Dojrzewanie”), a główne role zagrali Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe