Zendaya to nowy Bourne? Aktorka ma zastąpić Matta Damona w restarcie szpiegowskiej serii

Wkrótce poznać mamy nową gwiazdę serii o Jasonie Bournie, która zastąpi w tej roli Matta Damona. Najnowsza pogłoska sugeruje, że studio Universal planuje restart serii z kobiecą bohaterką i zagięło parol na jedną z największych gwiazd światowego kina.

Ten casting może być jednym z najbardziej szokujących i kontrowersyjnych w Hollywood. Planowana nowa wersja serii Jason Bourne doczekała się właśnie sensacyjnej aktualizacji.

Powstanie kobieca wersja Jasona Bourne’a? Głośne nazwisko kandydatki do żeńskiej wersji szpiega

Jesteśmy coraz bliżej poznania nowej twarzy serii o agencie Bournie. A może tym razem o agentce Bourne? Jak donosi branżowy informator Jeff Sneider, w studiu Universal trwają obecnie dyskusje nad przyszłością serii Jason Bourne. W programie Hot Mic dziennikarz zdradził, że producenci planują odświeżyć markę i pokazać wykreowaną w powieściach Roberta Ludluma w nowym, kobiecym wydaniu. Główną kandydatką włodarzy do wcielenia się w rolę cierpiącej na amnezję tajnej agentki CIA i zastąpienia Matta Damona ma być Zendaya (Euforia, seria Spider-Man).

HOT RUMOR: I’m not reporting that ZENDAYA is gonna be the next BOURNE… but I’m not not saying that, either. She’s DEFINITELY had discussions about it. Plus, I can see it. I wonder if anyone will ask her/Damon about it on the press tour for THE ODYSSEY.https://t.co/NF1S4JeWnN — Jeff Sneider (@TheInSneider) June 24, 2026

Co ciekawe, nie jest to jedyny przypadek w ostatnim czasie, gdy Zendaya jest przymierzana do roli, która w oryginale była męską. Podobny pomysł mają również producenci rebootu Ściganego, którzy chcą, aby aktorka wcieliła się w kobiecą wersję doktora Richarda Kimble’a. W głośnym filmie z 1993 roku w tę postać wcielał się Harrison Ford.

Co wiadomo o restarcie serii o agencie Bournie?

Plany dotyczące rebootu uniwersum Jasona Bourne’a pojawiły się w 2025 roku po przejęciu przez studio Universal pełnych praw do marki. Według ostatnich informacji na stanowisku reżysera ma pojawić się Edward Berger, a scenariusz przygotowuje Joe Barton. Data premiery nowego otwarcia serii wciąż nie została ustalona.

Dotychczasowe adaptacje powieści Roberta Ludluma

Powieści Roberta Ludluma o agencie Bournie doczekały się licznych ekranizacji, które łącznie zarobiły w światowym box-office 1,666 miliarda dolarów. Pierwszą adaptacją był miniserial telewizyjny Tożsamość Bourne’a z 1988 roku z Richardem Chamberlainem w roli Jasona Bourne’a. Następnie powstały cztery filmy z Mattem Damonem: Tożsamość Bourne’a (2002), Krucjata Bourne’a (2004), Ultimatum Bourne’a (2007), Jason Bourne (2016). W 2014 roku powstał również spin-off filmowy Dziedzictwo Bourne’a, który przedstawiał historię Aarona Crossa (Jeremy Renner), a w 2019 zadebiutował spin-off serialowy Treadstone, który został skasowany po 1. sezonie.

O czym jest seria o Jasonie Bournie?

Seria filmowa o Jasonie Bournie opowiada historię mężczyzny odnalezionego na morzu z amnezją, który stopniowo odkrywa, że był elitarnym zabójcą wyszkolonym w tajnym programie CIA. Próbując poznać swoją prawdziwą tożsamość i odzyskać wspomnienia, Bourne ucieka przed agentami rządowymi i dawnymi przełożonymi, którzy chcą go uciszyć, ponieważ zna niewygodne sekrety dotyczące nielegalnych operacji i eksperymentalnych programów wywiadowczych. W kolejnych częściach bohater demaskuje kolejne spiski, ujawnia kulisy tajnych projektów tworzących „ulepszonych” agentów i staje do walki z systemem, który go stworzył, starając się jednocześnie odzyskać kontrolę nad własnym życiem i tożsamością.

źródło: world of reel / ilustracja: kadr z filmu Drama