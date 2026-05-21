Ojciec chrzestny powraca, ale z kobiecej perspektywy. Czy Francis Ford Coppola stworzy czwartą część?

Zapowiedziano nową część Ojca chrzestnego. Jesienią 2027 roku premierę będzie mieć powieść Connie autorstwa Adriany Trigiani. Studio Paramount już posiada prawa do jej ekranizacji.

Nowy tytuł ze świata Ojca chrzestnego ma dużą szansę odświeżyć słynne gangsterskie uniwersum. Powieść odda głos dotychczas drugoplanowym postaciom i zamierza przedstawić historię rodu Corleone z kobiecej perspektywy. Główną bohaterką książki będzie tytułowa Connie (Constanzia Corleone), jedyna córka ikonicznego Don Vito Corleone. W filmowej trylogii w siostrę Michaela Corleone wcielała się Talia Shire.

Czy to oznacza, że powstanie również film? Na obecną chwilę nic na ten temat nie zostało to ogłoszone. Natomiast możliwość ekranizacji Connie zapewniło sobie studio Paramount i to już lata temu. Stało się tak dzięki umowie z 1969 roku, na mocy której studio nabyło prawa do oryginalnej powieści Maria Puzo oraz ugodzie ze spadkobiercami pisarza, która daje swobodę wydawania nowych książek rodzinie, ale Paramountowi zapewnia prawo pierwszeństwa ich adaptacji.

Francis Ford Coppola stworzy film Ojciec chrzestny 4?

Filmowa trylogia Ojciec chrzestny uznawana jest za jedną z najlepszych serii w historii kina. Saga sycylijskiej rodziny Corleone zdobyła 9 Oscarów, a dotychczasowe adaptacje powieści Puzo reżyserował Francis Ford Coppola. 87-letni już filmowiec wciąż jest aktywnym twórcą i może wydawać się oczywistym kandydatem do stworzenia czwartego filmu z serii. To może okazać się nierealne. Przedstawiciele reżysera przekazali The Hollywood Reporterowi, że jest „mało prawdopodobne”, by Coppola w najbliższym czasie skusił się na adaptację Connie i wyreżyserowanie filmu Ojciec chrzestny 4.

Najbliższymi projektami, którym zajmować będzie się F.F. Coppola są musical i adaptacja The Glimpses of the Moon oraz eksperymentalna produkcja Distant Vision.

Gdzie obejrzeć adaptację powieści Mario Puzo?

W Polsce filmy Ojciec chrzestny, Ojciec chrzestny 2 i Ojciec chrzestny 3 dostępne są do obejrzenia w ramach abonamentu serwisu streamingowego SkyShowtime.

źródło: thehollywoodreporter