007 First Light to pierwsza gra natywnie wykorzystująca technikę Dynamic Multi Frame Generation. Nowy sterownik Game Ready

Już od dzisiaj gracze mogą wcielić się w rolę młodego Jamesa Bonda w wyczekiwanej grze 007 First Light, wykorzystującej techniki DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation. NVIDIA udostępniła również nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, zoptymalizowany pod kątem przygód agenta 007.

Ponadto dzisiaj zadebiutowała World of Tanks: HEAT, nowa darmowa gra akcji PvP z czołgami, wspierana przez technikę DLSS. Od jutra, w ramach wczesnego dostępu, dostępna będzie gra Starminer wykorzystująca DLSS oraz ray tracing, a Helldivers 2 otrzyma aktualizację z obsługą technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz NVIDIA Reflex.

W grze 007 First Light gracze wcielają się rolę Jamesa Bonda, młodego, zaradnego, ale czasem lekkomyślnego rekruta w programie szkoleniowym MI6 i na nowo odkrywają historię powstania najsłynniejszego szpiega świata. Ta trzecioosobowa gra akcji i przygodowa łączy charakterystyczną dla IO Interactive rozgrywkę skradankową z efektowną akcją w stylu Jamesa Bonda. 007 First Light debiutuje z natywną obsługą technik NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation, poprawiając jakość obrazu dla graczy korzystających z wszystkich kart GeForce RTX oraz maksymalizując wydajność dla użytkowników kart GeForce RTX serii 50. Path tracing i technika DLSS Ray Reconstruction jeszcze bardziej zwiększą immersję i poziom szczegółowości latem tego roku. Gracze, którzy planują kupno nowej karty graficznej mogą skorzystać z aktualnej promocji, w ramach której mogą otrzymać cyfrową kopię gry. Osoby nie posiadające komputera stacjonarnego lub laptopa z kartą GeForce RTX mogą grać w 007 First Light w najwyższej jakości obrazu z technikami DLSS Super Resolution oraz DLSS Multi Frame Generation na różnych urządzeniach, strumieniując rozgrywkę z chmury dzięki subskrypcji Ultimate w usłudze GeForce NOW.

World of Tanks: HEAT to darmowa strzelanka PvP 5v5 i 10v10, pełna wybuchowych walk i nieustannej akcji, rozgrywająca się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, ukształtowanej przez szybki postęp naukowy i globalną współpracę. Cuda technologiczne ludzkości stały się strategicznymi punktami zapalnymi w eskalującym konflikcie światowym. Gra zadebiutowała dzisiaj. Gracze korzystający z kart GeForce RTX mogą przyspieszyć i ulepszyć swoje wrażenia dzięki technikom DLSS Super Resolution oraz DLSS Multi Frame Generation. Natomiast NVIDIA Reflex zmniejszy opóźnienia, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej responsywna.

W kosmicznej symulacji Starminer można zaprojektować i zbudować międzygwiezdną flotę, aby wydobywać bezcenne minerały i sprzedawać je z pokaźnym zyskiem. Gra pojawi się 27 maja w ramach wczesnego dostępu i będzie wykorzystywać techniki DLSS Super Resolution oraz DLSS Frame Generation, które przyspieszają renderowanie wykorzystujące ray tracing do odbić światła, okluzji otoczenia oraz cieni. Za pomocą narzędzia NVIDIA App można włączyć obsługę technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation, aby uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu i wyższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę na kartach graficznych GeForce RTX serii 50.

Helldivers 2 to popularna strzelanka kooperacyjna dla wielu graczy. Nowa aktualizacja, udostępniona 27 maja, doda obsługę technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz NVIDIA Reflex, umożliwiając graczom korzystającym z wszystkich kart GeForce RTX przyspieszenie wydajności i zmniejszenie opóźnień, co zapewni bardziej responsywne wrażenia z rozgrywki.