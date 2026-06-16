Masa nowości ze świata Pokémon! Zwycięzcy Międzynarodowych Mistrzostw Pokémon w Ameryce Północnej w 2026 r. uhonorowani!

Po pełnym napięcia weekendzie w Nowym Orleanie, gdzie zawodnicy rozegrali walkę o Mistrzostwo Pokémon, kolekcjonerską grę karcianą Pokémon, Pokémon GO oraz Pokémon UNITE, zostali wyłonieni zwycięzcy Międzynarodowych Mistrzostw Pokémon w Ameryce Północnej w 2026 r. Trenerzy z całego świata mogli ponadto zapoznać się z nowymi zapowiedziami dotyczącymi PokémonXP oraz Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r., które odbędą się w sierpniu w San Francisco. Wiadomo już, że gospodarzem kolejnych Międzynarodowych Mistrzostw Pokémon w Ameryce Północnej w 2027 r. będzie Chicago.

Pierwsza prezentacja partnerów PokémonXP oraz Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r.

Trenerzy, którzy osobiście przybyli do Nowego Orleanu, oraz oglądający kanały Pokémon na żywo z domu mogli jako pierwsi poznać niektórych z partnerów, którzy będą prezentować swoją ofertę podczas PokémonXP oraz Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r. w San Francisco jeszcze w tym roku. Były to między innymi następujące marki: LEGO, Santa Cruz, Crocs, Funko, Stern Pinball, Build-A-Bear, Jazwares, Bandai Spirits i Sideshow. Więcej informacji na temat można znaleźć tutaj.

Ujawniono kartę Paradise Resort, kartę promocyjną oraz pakiet powitalny na Mistrzostwa Świata Pokémon w 2026 r.

Ponadto to właśnie w Nowym Orleanie po raz pierwszy ujawniono wyczekiwane karty promocyjne Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r., pakiet powitalny Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r., kolekcję Champion’s Line, kartę Paradise Resort 2026 oraz kartę promocyjną PokémonXP. Dało to trenerom przedsmak tego, czego mogą oczekiwać, gdy wybiorą się do San Francisco w tym roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj (w tym, jak fani, którzy nie mogą dołączyć do pozostałych Trenerów w San Francisco, mogą zbierać wspomniane karty w lokalnych sklepach).

Przeniesienie Międzynarodowych Mistrzostw Świata Pokémon w Ameryce Północnej do Chicago w 2027 r.

W 2027 r. Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Pokémon w Ameryce Północnej odbędą się w McCormick Place Convention Center w Chicago. Po wyjątkowych trzech wydarzeniach organizowanych rok po roku w Nowym Orleanie zawody przenoszą się do wietrznego miasta, aby rozpocząć ekscytującą nową erę dla trenerów, którzy chcieliby sięgnąć po puchar Międzynarodowego Mistrza w Ameryce Północnej.

Zwycięzcy Międzynarodowych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej za 2026 r. zostali wyłonieni

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy rywalizowali ze sobą podczas emocjonującego weekendu rozgrywek w Nowym Orleanie oraz Międzynarodowym Mistrzom Ameryki Północnej w 2026 r., którzy stanęli na podium:

Gry wideo, kategoria juniorów:

1. miejsce: Damon Zhu [NZ]

2. miejsce: Asher Garrett [US]

Gry wideo, kategoria seniorów:

1. miejsce: Conner Pietrusinski [US]

2. miejsce: Matteo Boschmans [BE]

Gry wideo, kategoria mistrzów:

1. miejsce: Francisco Pio Pero [IT]

2. miejsce: Eric Rios [ES]

Gra karciana, kategoria juniorów:

1. miejsce: Luke Giffen [US]

2. miejsce: Annabelle Oono [US]

Gra karciana, kategoria seniorów:

1. miejsce: David Boehmler [US]

2. miejsce: Hikaru Handa [AU]

Gra karciana, kategoria mistrzów:

1. miejsce: James Kowalski [US]

2. miejsce: Neddy Kosek [CZ]

Pokémon GO:

1. miejsce: Ryan “PsyRhino” Shoushi [US]

2. miejsce: Sameep “TheTaurian22” Grover [CA]

Pokémon UNITE:

1. miejsce: Dignitas [North America]

2. miejsce: Evil Geniuses [North America]

Śledź na bieżąco nowości na temat PokémonXP oraz Mistrzostw Świata Pokémon w 2026 r. i dowiedz się więcej o grze! Pokémon, odwiedź stronę Pokemon.com/uk/play-pokemon.

Informacje na temat The Pokémon Company International

The Pokémon Company International zarządza własnością intelektualną Pokémon poza obszarem Azji. Odpowiada za zarządzanie marką, licencjonowanie, marketing, Pokémon Trading Card Game, za animowane seriale telewizyjne, domową rozrywkę oraz prowadzenie oficjalnej witryny internetowej Pokémon. Marka Pokémon powstała w Japonii w 1996 roku i jest obecnie jedną z najpopularniejszych na świecie marek w sektorze rozrywki dla dzieci. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.pokemon.co.uk.