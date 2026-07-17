Mega Darkrai ex i Mega Zeraora ex debiutują w dodatku do Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black dostępnym od dzisiaj

The Pokémon Company International ogłosiła dzisiaj premierę najnowszego rozszerzenia bestsellerowej gry karcianej Pokémon Trading Card Game (TCG), Mega Evolution – Pitch Black w wybranych sklepach na całym świecie.

W Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black z głębin mroku wyłania się nowy poziom tajemniczej mocy z Mega Darkrai ex i Mega Zeraora ex na czele, podczas gdy Mega Chandelure ex i Mega Excadrill ex uderzają z całych sił.

Wysokie HP i potężne ataki tych Pokémonów Mega Ewolucji ex pozwalają odkrywać nowe strategie walki i budować talie. W zamian za swoją siłę Pokémony Mega po znokautowaniu oddają trzy karty Nagród.

Karty z dodatku Mega Evolution – Pitch Black można od dziś odkrywać i kolekcjonować w boosterach, pakietach Elite Trainer Box oraz różnych zestawach dostępnych u wybranych sprzedawców na całym świecie.

Zobacz trailer rozszerzenia. Więcej informacji na temat gry karcianej Pokémon TCG na stronie Pokemon.com/TCG.