Już w sprzedaży: Mega Greninja kontra Mega Floette w dodatku do Pokémon Trading Card Game: Mega Evolution – Chaos Rising

The Pokémon Company International wypuściła najnowszy dodatek do gry karcianej Pokémon TCG zatytułowany „Mega Evolution – Chaos Rising”. Nowa seria kart jest już dostępna w wybranych sklepach na całym świecie i wprowadza kolejne potężne Mega Ewolucje oraz nowe ultra rzadkie ilustracje.

Pokémon Trading Card Game od lat utrzymuje status jednej z najpopularniejszych gier karcianych na świecie, regularnie rozszerzając swoje uniwersum o nowe mechaniki, Pokémony i edycje kolekcjonerskie. Najnowszy dodatek Mega Evolution – Chaos Rising ponownie skupia się na motywie Mega Ewolucji, tym razem dorzucając do gry mroczniejszy, nocny klimat Lumiose City i nowe wersje znanych Pokémonów.

Mega Floette ex sieje chaos w Lumiose City

W centrum nowego dodatku znalazł się Mega Floette ex, który według opisu producenta „sieje spustoszenie, gdy noc zapada nad Lumiose City”. To właśnie wokół tej postaci zbudowano narracyjne tło nowej serii kart, podkreślając bardziej dramatyczny i „chaotyczny” charakter dodatku.

Wraz z Mega Floette ex do gry trafiają także inne potężne karty:

Mega Greninja ex

Mega Pyroar ex

Mega Dragalge ex

Każda z nich ma wzmacniać strategiczne możliwości graczy, jednocześnie rozwijając motyw Mega Ewolucji, który pozostaje jednym z filarów Pokémon TCG.

Ultra rzadkie karty z ilustracjami

Jednym z głównych elementów dodatku są również ultra rzadkie karty przedstawiające Pokémony Mega Ewolucji w specjalnych ilustracjach.

Karty te pokazują formy sprzed transformacji, co ma dodatkowo podkreślać wizualny kontrast między „bazową” a Mega Ewolucją danego Pokémona.

Dostępność i dystrybucja

„Mega Evolution – Chaos Rising” jest dostępne w:

boosterach

Elite Trainer Box

różnych zestawach kolekcjonerskich

Produkty trafiają do sprzedaży w wybranych sklepach na całym świecie, co oznacza standardową, globalną dystrybucję serii.

Kolejny krok w rozwoju Pokémon TCG

Nowy dodatek kontynuuje trend rozbudowywania Mega Ewolucji w Pokémon TCG, łącząc elementy kolekcjonerskie z bardziej dynamicznym podejściem do rozgrywki.

Dla graczy i kolekcjonerów to kolejna okazja, by poszerzyć swoje talie o nowe, potężne karty — i jednocześnie polować na najrzadsze ilustracyjne warianty.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe