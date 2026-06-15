Wiadomo, kto będzie psocił w Hogwarcie! Peter Serafinowicz wcieli się w Irytka w Harrym Potterze

Twórcy Harry’ego Pottera ujawnili, kto wcieli się w Irytka. Aktor ten przez lata wcielał się w słynnego superbohatera.

Jeśli nigdy nie czytaliście Harry’ego Pottera, to najprawdopodobniej nigdy nie słyszeliście o pewnych wydarzeniach czy postaciach z serii. Twórcy filmowej serii niejednokrotnie musieli rezygnować z ważnych wątków, aby filmy nie trwały po kilka godzin. Taki właśnie los spotkał Irytka, poltergeista zamieszkującego Hogwart. Nie jest on duchem, jak np. Prawie Bezgłowy Nick, lecz magiczną istotą stworzoną z chaosu, psot i emocji uczniów. Irytek uwielbiał płatać figle, robić hałas, niszczyć przedmioty i dokuczać zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Nadchodzący serial o młodym czarodzieju ma zamiar naprawić błędy filmów, dzięki czemu w końcu ujrzymy Irytka.

Irytek został obsadzony

Magazyn Variety poinformował właśnie, że w złośliwego poltergeista wcieli się Peter Serafinowicz. Aktora można kojarzyć z takich filmów jak Strażnicy Galaktyki, John Wick 2, Kleszcz czy Jak wytresować smoka.

Wszystkich fanów Harry’ego Pottera, którzy wyczekują nadchodzącego serialu o młodym czarodzieju, bardzo cieszy fakt, że Irytek w końcu zostanie zaprezentowany na ekranie. Postać ta bowiem pojawiła się we wszystkich częściach serii i niejednokrotnie odgrywała ważną rolę w wydarzeniach powieści.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Serial w pierwszym sezonie składać będzie się z ośmiu odcinków. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutuje w najbliższe Boże Narodzenie na HBO.

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne