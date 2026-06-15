Sam Levinson zdradził, jak zareagowała Zendaya na zakończenie Euforii

Zakończenie Euforii było niełatwe zarówno dla widzów, jak i aktorów. Twórca serialu ujawnił, jak na finał Euforii zareagowała Zendaya.

Zaznaczamy na wstępie, że ten artykuł będzie zawierał dużo spoilerów, więc jeśli nie widzieliście jeszcze 3. sezonu Euforii, sugerujemy przerwanie czytania. W finałowym odcinku Euforii bohaterka grana przez Zendayę, Rue, zażywa tabletki skażone fentanylem i umiera z powodu przedawkowania. Ostatnie sceny są pełne wspomnień, pokazując jej walkę z uzależnieniem oraz ludzi, których kochała.

Jak zareagowała Zendaya na finał Euforii?

Sam Levinson rozmowie z magazynem Variety ujawnił, jak na zakończenie 3. sezonu Euforii zareagowała Zendaya. Twórca przyznał, że nie była to łatwa rozmowa. Wyjaśnił również, dlaczego zdecydował się ma taki a nie inny finał.

Kiedy przedstawiłem jej pomysł na ten sezon i zakończenie, jej reakcja była bardzo emocjonalna. Uwielbiamy postać Rue. [Zendaya] wykonała niesamowitą robotę, ożywiając tę postać. W rękach mniej utalentowanego aktora postać ta nie byłaby tak urocza, sympatyczna i pełna humoru. To była więc trudna rozmowa. Nawet podczas kręcenia filmu ta sprawa ciążyła nam obojgu. Ostatecznie jednak zrozumiała, co robię, i wydawało mi się, że to właściwy sposób na uhonorowanie Angusa – kogoś, kogo bardzo kochaliśmy, komu naprawdę kibicowaliśmy i w kim dostrzegaliśmy to, co najlepsze.

3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

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Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Euforia