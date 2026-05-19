Chirurdzy otrzymają kolejny spin-off!  

Świat Chirurgów się powiększa. Kultowy serial doczeka się następnego spin-offa.

Wszystkich fanów Chirurgów z pewnością ucieszyła informacja sprzed dwóch miesięcy, kiedy to pisaliśmy, że serial doczeka się 23 sezonu. Produkcja trwa nieprzerwanie od 2005 roku i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Na przestrzeni lat tytuł doczekał się również dwóch spin-offów. Jednostka 19 skupiała się na strażakach z Seatle, do których dołączył Ben Warren, a Prywatna praktyka na klinice lekarzy z Kalifornii, w skład której wchodziła m.in. Dr Addison Forbes Montgomery. To jednak nie koniec spin-offów Chirurgów. ABC zamówiło właśnie nowy serial medyczny.

Kolejny spin-off w drodze

Magazyn Deadline poinformował dzisiaj, że Chirurdzy doczekają się kolejnego spin-offu. Co ciekawe, nie będzie on związany z żadną z postaci znaną z Grey’s Anatomy. Produkcja na chwilę obecną nie posiada jeszcze tytułu. Nie znana jest również ilość odcinków pierwszego sezonu. Shonda Rhimes jest współtwórczynią, scenarzystką oraz producentką wykonawczą. Meg Marinis i Ellen Pompeo również będą pełnić rolę producentek wykonawczych.

Według podanych informacji ma być to wstrząsający dramat o zespole lekarzy w wiejskim centrum medycznym w zachodnim Teksasie, ostatniej szansie na opiekę medyczną przed kilometrami pustkowia. Produkcja została oficjalnie już zamówiona przez ABC. Premiera serialu odbyć ma się w połowie 2027 roku.

Jak wiadomo Chirurdzy wciąż trwają, ale Prywatna praktyka i Jednostka 19 zostały jakiś czas temu zakończone. Uważacie, że nowy serial ze świata Grey’s Anatomy jest potrzebny, skoro główna produkcja nie zmierza raczej ku końcowi?

O czym opowiadają Chirurdzy?

Serial skupia się na życiu zawodowym i prywatnym lekarzy pracujących w fikcyjnym szpitalu Grey Sloan Memorial Hospital w Seattle (wcześniej znanym jako Seattle Grace Hospital). Główną bohaterką od początku jest Meredith Grey, która zaczyna jako rezydentka chirurgii i z czasem staje się cenionym chirurgiem. Serial łączy medyczny dramat z wielowątkową operą mydlaną, co sprawiło, że zyskał ogromną popularność i trwa nieprzerwanie od 2005 roku.

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe