Premiera Spider-Noir coraz bliżej. Bohaterowie serialu na nowym plakacie

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą serialu Spider-Noir, w sieci zadebiutował nowy plakat produkcji platformy Prime Video.

W najbliższych miesiącach fanów superbohaterskich produkcji czeka sporo atrakcji. Pierwszą z nich będzie debiutujący na platformie Amazona serial Spider-Noir. Nicolas Cage powtórzy swoją rolę z animacji Spider-Man: Uniwersum, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 27 maja. Został już nieco ponad tydzień i dlatego do sieci trafił nowy plakat serialu.

Nicolas Cage na nowym plakacie

Niebawem ma zadebiutować nowy zwiastun Spider-Noir. Czas oczekiwania na zapowiedź ma umilić nam opublikowany właśnie plakat. Przedstawia on pajęczego bohatera oraz drugoplanową obsadę serialu. Jest on prosty i barwny, a w jego tle majaczy Nowy Jork.

W rozmowie z Entertainment Weekly showrunner serialu, Oren Uziel, opowiedział o współpracy z Nicolasem Cagem na planie produkcji.

Każdego dnia na planie, kiedy rozmawialiśmy w jego przyczepie, przychodził z pomysłami typu: Ta scena będzie jak Humphrey Bogart w Wielkim śnie. Ta będzie trochę jak James Cagney. Tutaj zobaczycie trochę Peter Lorre. On czerpie z tego ogromną radość. Właśnie dlatego jest Nickiem Cagem.

New poster for 'SPIDER-NOIR'.



Uziel został też zapytany, o to, czy Peter Parker istnieje w świecie serialu. Głównym bohaterem jest bowiem Ben Reilly.

Jeszcze nie. Nie sądzę, żeby pojawił się w 1. sezonie. Peter Parker jest dla mnie tak silnie kojarzony z młodym bohaterem i historią o dorastaniu. Postać Bena Reilly’ego pozwala od razu odróżnić ten serial od historii o Peterze Parkerze.

Co jeszcze wiemy o Spider-Noir?

Jeśli chodzi o projekty związane ze Spider-Manem, Spider-Noir zapowiada się jako jedna z najbardziej oryginalnych produkci o perypetiach Człowieka Pająka. Serial powstał dzięki świetnemu występowi Cage’a jako Spider-Noir w Spider-Man: Uniwersum i stanowi jego pierwszą główną rolę w serialu telewizyjnym. W produkcji wystąpią także Li Jun Li, Lamorne Morris, Jack Huston, Gleeson, Abraham Popoola oraz Karen Rodriguez.

Serial będzie śledził losy Bena Reilly’ego w wykonaniu Cage’a — starzejącego się prywatnego detektywa, który jednocześnie jest superbohaterem w Nowym Jorku lat 30. XX wieku i zmaga się ze swoją przeszłością. To interesujące ujęcie koncepcji superbohatera, zwłaszcza że Reilly jest cyniczny, nieco rozczarowany i głęboko zanurzony w przestępczym półświatku.

Źródło: ComicBookMovie