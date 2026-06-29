Eva Green trafiła do szpitala podczas zdjęć do Wednesday. Aktorka dochodzi do siebie po wypadku na planie

Eva Green doznała kontuzji podczas pracy nad trzecim sezonem serialu Wednesday. Aktorka została przewieziona do szpitala, a produkcja miała zostać tymczasowo wstrzymana. Obecnie gwiazda wraca do zdrowia, a Netflix potwierdził, że doszło do urazu na planie.

Niepokojące informacje napłynęły z planu trzeciego sezonu Wednesday. Eva Green, która dołączyła do obsady jako ciotka Wednesday Addams, miała ulec wypadkowi podczas realizacji zdjęć w Irlandii. Choć szczegóły zdarzenia nie zostały ujawnione, wiadomo już, że aktorka wymagała pomocy medycznej i trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło podczas zdjęć do Wednesday

Według informacji przekazanych przez The Sun, incydent miał miejsce na początku miesiąca podczas zdjęć w okolicach Dublina. Po zdarzeniu na plan wezwano ratowników medycznych, a Eva Green została przewieziona do szpitala. Źródła związane z produkcją przekazały, że aktorka odczuwała wyraźny ból, dlatego producenci nie chcieli podejmować żadnego ryzyka. W efekcie harmonogram zdjęć został przeorganizowany, aby umożliwić jej powrót do zdrowia. Netflix potwierdził jedynie, że na planie doszło do urazu, nie ujawniając jednak jego charakteru. Według najnowszych informacji Green dobrze się regeneruje.

Więcej informacji na Movies Room:

Nowa antagonistka i rozwój rodzinnych tajemnic

Twórcy zapowiadają, że 3. sezon skupi się na dalszym rozwijaniu mitologii świata Addamsów oraz wprowadzi kolejnych członków ekscentrycznej rodziny. Fabuła ma bezpośrednio kontynuować wydarzenia z finału 2. sezonu. W centrum nadchodzącej historii znajdzie się ciotka Wednesday – Ofelia Frump, w którą wcieli się Eva Green. Postać zostanie przedstawiona jako główna antagonistka nowej odsłony, a jej wizja – w której bohaterka zapisuje na ścianie swojej celi krwawe ostrzeżenie „Wednesday Must Die” – zapowiada znacznie mroczniejszy ton nadchodzących odcinków.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe