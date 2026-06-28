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Cyberpunk: Edgerunners 2 z datą premiery i nowymi bohaterami. Netflix pokazał pierwszy plakat

Mikołaj Lipkowski, 29 czerwca 2026

Netflix ujawnił pierwsze konkretne informacje o Cyberpunk: Edgerunners 2. Kontynuacja hitowego anime zadebiutuje jesienią 2026 roku, a wraz z ogłoszeniem zaprezentowano pierwszy plakat oraz czwórkę zupełnie nowych bohaterów, którzy odegrają kluczowe role w historii osadzonej w Night City.

Po miesiącach oczekiwania fani Cyberpunk: Edgerunners wreszcie otrzymali nowe szczegóły dotyczące drugiego sezonu. Netflix, CD Projekt RED i Studio Trigger ujawnili przybliżony termin premiery oraz pierwsze informacje o postaciach, które zastąpią bohaterów znanych z pierwszej serii. Wszystko wskazuje na to, że twórcy ponownie postawią na całkowicie nową historię w brutalnym świecie Cyberpunka 2077.

Netflix prezentuje nowych bohaterów Cyberpunk: Edgerunners

Na pierwszym oficjalnym plakacie znalazły się cztery postacie, które będą stanowić trzon nowej opowieści. Wśród nich jest Weak Kingsley, doświadczony edgerunner żyjący cieniem swojej dawnej sławy. Drugim bohaterem jest D, netrunner ze Snack Nation, który pragnie zemsty na osobie odpowiedzialnej za wymordowanie jego klanu. Poznaliśmy także Romana Caraxa, najmłodszego członka grupy. To miłośnik kina, który próbuje odnaleźć prawdziwe historie w świecie zdominowanym przez braindance’y. Ostatnią z zaprezentowanych postaci jest Talia Yang, kobieta związana zarówno z korporacjami, jak i gangiem Maelstrom, której życie napędzają cyberwszczepy i przemoc. Zwiastun 2. sezonu zobaczymy już dziś o 17:30.

Twórcy potwierdzili, że Cyberpunk: Edgerunners 2 będzie całkowicie samodzielną, dziesięcioodcinkową historią. Oznacza to, że nie będzie bezpośrednią kontynuacją losów Davida Martineza i bohaterów pierwszego sezonu. Według oficjalnego opisu fabuła skupi się na motywach odkupienia i zemsty. Akcja ponownie rozegra się w Night City, gdzie przemoc i rozgłos są walutą równie cenną jak pieniądze.

Cyberpunk: Edgerunners

Więcej informacji na Movies Room:

O czym opowiada 1. sezon animacji?

Fani anime, którzy lubią też gry wideo, mogą już wiedzieć, że Cyberpunk: Edgerunners rozgrywa się mniej więcej rok przed wydarzeniami z popularnej gry Cyberpunk 2077. To idealne połączenie dla tych, którzy szukają doświadczenia na wielu platformach, ale serial sam w sobie także dostarcza pełnowartościowej rozrywki — na Rotten Tomatoes pierwsza seria cieszy się perfekcyjnym wynikiem 100%. Oznacza to również, że oczekiwania wobec Cyberpunk: Edgerunners 2 są ogromne — zarówno ze strony fanów, jak i krytyków.

Akcja Cyberpunk: Edgerunners rozgrywa się w Night City — samowystarczalnej metropolii położonej na terenie dawnego stanu Kalifornia, która zmaga się z powszechną korupcją, uzależnieniem od cybernetycznych ulepszeń oraz przemocą gangów. Miasto podzielone jest na sześć dzielnic, z których każda ma swoje własne, precyzyjnie określone warunki życia, a kontrolę nad nimi sprawuje kilka megakorporacji, w tym Arasaka i jej rywal Militech. Fabuła anime skupia się głównie na Santo Domingo — najstarszej, najbiedniejszej i najbardziej uprzemysłowionej dzielnicy Night City — a akcja toczy się w roku 2076.

Źródło: ign.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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