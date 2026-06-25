Snyder bierze się za Batmana, a Joker przedstawiony w wersji anime. DC Studios pokazuje nowe animacje

DC Studios oraz Warner Bros. Animation zaprezentowały w Annecy nową falę projektów animowanych, w tym anime Joker: Laugh Riot oraz serial Absolute Batman tworzony przez Scotta Snydera. Ogłoszenia natychmiast wywołały dyskusje wśród fanów, szczególnie po sugestiach, że Snyder może ponownie w pełni przejąć narrację o Batmanie.

Podczas wspólnej prezentacji DC Studios i Warner Bros. Animation ogłoszono kolejną falę produkcji, które mają rozwijać markę DC w formacie serialowym. Część projektów bazuje na znanych komiksach, inne stawiają na nowe interpretacje klasycznych bohaterów. Co istotne, wiele z nich znajduje się dopiero na wczesnym etapie rozwoju, a szczegóły fabularne pozostają ograniczone.

DC ogłasza nowe animacje

Lista obejmuje zarówno zupełnie nowe projekty, jak i rozwinięcia istniejących serii. Szczególną uwagę zwracają produkcje osadzone w różnych tonacjach – od lekkich, familijnych historii po dojrzałe i mroczniejsze reinterpretacje znanych postaci. Między innymi poznamy historie Starfire, ale również zobaczymy nową produkcję o Jokerze i Batmanie.

DC Studios Animated shows! •Absolute Batman

•Starfire

•Krypto

•Mister Miracle

•Joker:Laugh Riot

•DC Super Powers

•My Adventures with Green Lantern

•Creature Commandos

•My Adventures with Superman pic.twitter.com/OJ6OQLulVI — DCU Updates (@dcuworld) June 25, 2026

Absolute Batman i kierunek bardziej autorskich wizji

Jednym z najgłośniejszych ogłoszeń pozostaje Absolute Batman, oparty na bestsellerowej linii komiksowej. Projekt sygnalizuje odejście od jednorodnego podejścia do postaci Batmana i otwarcie na bardziej autorskie interpretacje jego historii. W branży podkreśla się, że udział Scotta Snydera jako twórcy i producenta może oznaczać powrót do bardziej intensywnego, psychologicznego podejścia do Mrocznego Rycerza, znanego z jego wcześniejszych komiksowych reinterpretacji.

Joker w wersji anime i eksperyment stylistyczny

Duże zainteresowanie wzbudził również Joker: Laugh Riot, pierwszy anime-projekt DC Studios. Serial ma przedstawiać alternatywną interpretację Jokera, którego tożsamość zostaje wystawiona na próbę w świecie pozbawionym Batmana. To kolejny krok w stronę eksperymentów stylistycznych, łączących amerykańskie IP z japońską estetyką animacji.

Różne tonacje i rozbudowa uniwersum

Nowa linia produkcji pokazuje wyraźną strategię DC Studios: równoległe rozwijanie kilku segmentów odbiorców. Obok mroczniejszych projektów, takich jak Mister Miracle czy Absolute Batman, pojawiają się lżejsze serie jak Krypto czy DC Super Powers. Z kolei My Adventures with Superman oraz nowo ogłoszone My Adventures with Green Lantern rozwijają bardziej przygodowy, młodzieżowy segment uniwersum.

Większość zapowiedzianych produkcji znajduje się obecnie na wczesnym etapie developmentu. Oznacza to, że daty premier, obsada oraz finalny kształt wielu serii mogą jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie skala ogłoszenia wskazuje na długoterminową strategię DC Studios, która zakłada intensywną ekspansję w obszarze animacji i budowanie spójnego, ale tonalnie zróżnicowanego uniwersum.

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Źródło: x.com i variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe