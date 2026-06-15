Hoży doktorzy z kolejnymi powrotami. Zach Braff o tym, co czeka nas w nowych odcinkach

Gwiazda serialu Hoży doktorzy, Zach Braff, opowiedział ostatnio o kolejnych członkach obsady oryginału, którzy mogą powrócić w najnowszej odsłonie komedii.

Jeden z najbardziej udanych powrotów w 2026 roku, po długoletniej przerwie, zaliczył serial Hoży doktorzy. Kolejne perypetie głównego bohatera przykuły sporą uwagę widzów i szybko przedłużono go na jeszcze jeden sezon. Teraz, jego gwiazda wypowiedziała się o niespodziankach w obsadzie na jakie mogą liczyć fani komedii.

Kto jeszcze powróci w serialu Hoży doktorzy?

W rozmowie z magazynem People, odtwórca głównej roli i producent wykonawczy serialu, Zach Braff, zdradził, czego można spodziewać się po nadchodzącym 2. sezonie. Odbiór nowej odsłony był bardzo pozytywny. Fani zauważyli jednak, że nie pojawiły się w nim wszystkie kultowe postaci znane z serialu. Aktor poruszył ten temat, obiecując, że miłośnicy serii będą jeszcze mieli powody do zadowolenia.

2. sezon będzie jeszcze lepszy niż 1. Mam wrażenie, że wszyscy bardzo wiele nauczyliśmy się podczas pracy nad pierwszym sezonem. Dowiedzieliśmy się, co naprawdę podobało się widzom. Lepiej zrozumieliśmy odpowiedni ton serialu, a także możemy zdradzić, że dla fanów powróci znacznie więcej gościnnych gwiazd. Tyle mogę na razie powiedzieć. Właśnie teraz prowadzimy rozmowy z wieloma ulubieńcami fanów, aby ponownie pojawili się w serialu.

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In this featured clip, Braff and Faison share their hopes to bring back some more of the legacy cast in Season 2, plus they share who some of their dream… pic.twitter.com/ZMqYsa6Gg7 — Deadline (@DEADLINE) June 10, 2026

Serial zanotował rekordowy debiut w stacji ABC i zebrał pochwały za sposób, w jaki oddał hołd bohaterom oryginału. W związku z tym, ABC oficjalnie zamówiło 2. sezon już dwa tygodnie po finale 1. sezonu. Skutkiem tego, nowe odcinki powrócą tej jesieni.

O czym opowiada nowy sezon?

Hoży doktorzy powrócili do głównych bohaterów dziesięć lat po wydarzeniach z 8. sezonu. Doktor John „J.D.” Dorian (Zach Braff) próbował odnaleźć się po rozwodzie z doktor Elliot Reid (Sarah Chalke). Jednocześnie musi prowadzić własną praktykę medyczną. Sytuacja skomplikowała się już w pierwszym odcinku, gdy doktor Cox (John C. McGinley) mianował J.D. nowym ordynatorem szpitala Świętego Serca.

Co więcej, w trakcie sezonu J.D. musiał nauczyć się funkcjonować jako lider. Podjął próbę odbudowy nadszarpniętych relacji z doktorem Turkiem (Donald Faison) i jego żoną Carlą (Judy Reyes). Ponadto, bohater musi też odnaleźć się w świecie singli i współczesnych randek — jednocześnie próbując wspólnie wychowywać dziecko z Elliot.

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Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe