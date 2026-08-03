Netflix ujawnił tytuły odcinków 3. sezonu 1670! Nie brak nawiązań

Coraz więcej wiadomo o 3. sezonie serialu 1670, który powraca już w środę. Netflix opublikował tytuły wszystkich ośmiu odcinków, a część z nich już teraz wzbudza spore zainteresowanie. Szczególną uwagę przyciąga finałowy epizod, którego nazwa wydaje się być bezpośrednim ukłonem w stronę kultowego Terminatora.

Choć Netflix wciąż nie zdradza szczegółów fabuły 3. sezonu 1670, do sieci trafiła nowa porcja informacji, która z pewnością zainteresuje fanów serialu. Poznaliśmy tytuły wszystkich ośmiu odcinków nadchodzącej odsłony. Niektóre z nich brzmią bardzo tajemniczo, inne wyraźnie nawiązują do historii, a jeden może być zaskakującym ukłonem w stronę kultowego Terminatora.

Poznaliśmy tytuły wszystkich odcinków 1670

Fani 1670 mogą powoli odliczać czas do premiery kolejnego sezonu. Choć Netflix wciąż nie zdradził wielu szczegółów dotyczących fabuły, do internetu trafiły tytuły wszystkich ośmiu odcinków 3. serii.

Lista prezentuje się następująco:

Matura Sarmacka Ostatni tur Jurodiwyj Luna Dar dla Tatarów Panna Flauto Traverso Bunt Maszyn

Już same nazwy sugerują, że twórcy ponownie postawią na charakterystyczne dla serialu połączenie historii, absurdu i współczesnych odniesień.

Przemycamy tytuły nowych odcinków niczym chłopi sól. Premiera 3. sezonu „1670” już 5 sierpnia. pic.twitter.com/gkcc4TJ9dO — Netflix Polska (@NetflixPL) August 3, 2026

Najwięcej emocji wzbudza tytuł finałowego odcinka – Bunt Maszyn. Trudno nie skojarzyć go z serią Terminator, w której sztuczna inteligencja doprowadza do wojny ludzi z maszynami. Oczywiście trudno oczekiwać, by XVII-wieczna wieś z serialu Netflixa rzeczywiście zmierzyła się z robotami. Bardziej prawdopodobne jest, że twórcy wykorzystają ten motyw jako komediową metaforę lub kolejne popkulturowe mrugnięcie okiem do widzów.

Nie zabraknie historycznych inspiracji

Pozostałe tytuły również mogą zdradzać kierunek fabuły. Ostatni tur prawdopodobnie nawiązuje do wymarłego gatunku dzikiego bydła, który przez wieki był symbolem dawnej Rzeczypospolitej.

Z kolei Dar dla Tatarów sugeruje wątek związany z relacjami z Tatarami, natomiast Jurodiwyj odwołuje się do postaci znanej z tradycji prawosławnej. Termin oznacza tzw. świętego szaleńca – osobę uznawaną za ascetę, która poprzez ekscentryczne zachowanie miała głosić prawdy religijne.

Nieco bardziej tajemniczo brzmią Luna, Panna oraz Flauto Traverso. Ten ostatni to włoska nazwa fletu poprzecznego, co może zapowiadać odcinek związany z muzyką lub modą na zachodnioeuropejską kulturę.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym będzie 3. sezon 1670?

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: fot. Jarosław Sosiński