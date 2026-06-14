Daniel Olbrychski ujawnił, kogo zagra w Ranczu. Tajemnica rozwiana

Po tygodniach spekulacji Daniel Olbrychski w końcu zdradził, w kogo wcieli się w nowym sezonie Rancza. Aktor potwierdził, że zagra zupełnie nową postać związaną z rodziną Japyczów. Tymczasem w sieci wciąż trwa gorąca dyskusja wokół jego angażu.

Powrót Rancza należy do najgłośniejszych telewizyjnych wydarzeń ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że każda informacja o obsadzie wywołuje ogromne emocje. Szczególnie głośno zrobiło się po ogłoszeniu udziału Daniela Olbrychskiego, którego angaż spotkał się zarówno z entuzjazmem, jak i krytyką części fanów. Teraz sam aktor postanowił zabrać głos i zdradził szczegóły swojej roli.

Kogo zagra Daniel Olbrychski w serialu Ranczo?

W rozmowie z Faktem aktor ujawnił, że nie wcieli się w następcę Stacha Japycza, lecz zupełnie nową postać. Jak przyznał:

Pojawię się jako kuzyn Japyczów, czyli będzie to Ignac Japycz. To będzie zupełnie nowa postać.

To ważna informacja dla widzów, zwłaszcza po wcześniejszych spekulacjach, że nowy bohater miałby bezpośrednio zastąpić postać graną przez Franciszka Pieczkę. Sam Olbrychski nie ukrywa, że udział w serialu traktuje wyjątkowo osobiście. Jak przyznał:

Nie zastanawiałem się ani chwili. Sam fakt, że mogę pojawić się w tym serialu, jest dla mnie zaszczytem.

Aktor zdradził również, że obejrzał wszystkie 103 odcinki Rancza i regularnie wraca do serialu.

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Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: fakt.pl / ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Salt