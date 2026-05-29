Powstanie serial Harry Angel. Zac Efron gwiazdą rebootu

HBO we współpracy ze studiem A24 pracuje nad serialowym rebootem filmu Harry Angel. Jego gwiazdą został właśnie Zac Efron.

W czasach, gdy rebooty stały się czymś absolutnie powszechnym, wiele interesujących historii dostaje drugie życie. Wkrótce taki los spotka kultowy film sprzed niemal czterech dekad, który powróci w serialowym wydaniu. Będzie nim Harry Angel, który znalazł już nawet odtwórcę głównej roli.

Serialowy reboot od HBO

A24 oraz Zac Efron znaleźli swój kolejny wspólny projekt. Wraz z HBO i scenarzystą Zachem Baylinem przygotowują nową interpretację kultowego klasyka z lat 80. Jak poinformował serwis Deadline, będzie nim Harry Angel.

Efron ma zagrać główną rolę w serialu. Aktor będzie również pełnić funkcję producenta wykonawczego razem z Baylinem. Jonathan van Tulleken (Shōgun) ma wyreżyserować kilka odcinków. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się także partnerka Baylina, Kate Susman oraz Marc Toberoff, Max Hjortsberg, Lorca Hjortsberg, Alice P. Neuhauser, Joe Hipps, Stuart Manashil, Kevin Turen i Harrison Kreiss.

A TV reimagining of ‘ANGEL HEART’ is in the works at A24 and HBO, with Zac Efron set to star and executive produce.



The series will follow a NYC paparazzi hired by a mysterious man to find a missing woman.



(Source: https://t.co/fqzwewJzac) pic.twitter.com/gcdgRg3dsO — Film Updates (@FilmUpdates) May 28, 2026

O czym opowiada Harry Angel?

Nadchodzący serial będzie oparty na powieści Fallen Angel z 1978 roku autorstwa Williama Hjortsberga oraz jej kontynuacji, Angel’s Inferno. Historia opowiada o podupadłym nowojorskim paparazzim, który zarabia na odnajdywaniu i fotografowaniu ludzi pragnących pozostać w ukryciu. Tajemniczy mężczyzna wynajmuje bohatera do odnalezienia zaginionej kobiety. Jednak im głębiej prowadzi śledztwo, tym bardziej wygląda na to, że grupa wpływowych elit, a być może także siły nadprzyrodzone, tuszują jej zniknięcie.

To już druga adaptacja tej powieści po kultowym filmie z 1987 roku w reżyserii Alana Parkera, z udziałem Mickey Rourke’a, Lisy Bonet i Roberta De Niro. Film opowiadał z kolei o prywatnym detektywie granym przez Rourke’a, który zostaje wynajęty do rozwiązania zagadki tajemniczego zaginięcia piosenkarza znanego jako Johnny Favorite. Śledztwo prowadzi go do Nowego Orleanu, gdzie zostaje uwikłany w serię brutalnych morderstw.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe