You’re Killing Me z 2. sezonem. Serial przedłużony tuż po premierze

Serial You’re Killing Me niedawno zadebiutował na AcornTV, a już dowiedzieliśmy się, że powróci z 2. sezonem.

Otrzymanie zielonego światła na kontynuowanie telewizyjnego projektu, to zawsze najlepsza wiadomość dla jego twórców. Im szybciej się ono pojawia, tym większe poczucie bezpieczeństwa oraz komfort ma ekipa zaangażowana w prace nad produkcją. Do grona takich tytułów dołączył właśnie serial You’re Killing Me.

Błyskawiczne przedłużenie serialu

You’re Killing Me otrzyma 2. sezon. Platforma Acorn TV przedłużyła nowy serial kryminalny z Brooke Shields, Amalią Williamson i Tomem Cavanaghem w rolach głównych. Informację ogłosiły w czwartek Shields i Williamson podczas panelu na festiwalu ATX Television Festival w Austin w Teksasie.

2. sezon, który ponownie będzie rozgrywał się w uroczym miasteczku Founder’s Cove w stanie Maine, będzie liczył sześć godzinnych odcinków, a produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Shields nie kryła zadowolenia możliwością dalszego rozwijania projektu.

Jestem niesamowicie szczęśliwa, że możemy zrobić 2. sezon You’re Killing Me. Cieszę się, że ponownie będę współpracować z utalentowaną Robin Bernheim, a możliwość grania u boku Amalii Williamson i Toma Cavanagha była spełnieniem marzeń. Dziękuję wszystkim z Acorn TV oraz całym zespołom marketingowym i kreatywnym za pomoc w doprowadzeniu tego serialu do miejsca, w którym jest dziś. Obiecuję, że nadal będziemy dostarczać serial, który wszyscy pokochaliście… nawet jeśli miałoby mnie to zabić.

O czym opowiada You’re Killing Me?

Serial, składający się z sześciu odcinków, opowiada historię bestsellerowej pisarki Allie (Shields), która tworzy nieoczekiwany sojusz z początkującą pisarką i podcasterką Andi (Williamson), aby odnaleźć mordercę bliskiej przyjaciółki. Tom Cavanagh wciela się w Jacka — nowego głównego detektywa lokalnej policji i byłego mieszkańca wielkiego miasta, próbującego odnaleźć się w osobliwościach życia małego miasteczka.

Twórczynią serialu jest Robin Bernheim. Kryminał jest koprodukcją Shaftesbury i Topsail Entertainment. Producentami wykonawczymi są Bernheim i Shields, a także Christina Jennings i Scott Garvie dla Shaftesbury, Michael Volpe dla Topsail oraz Dan March dla Dynamic Television. AMC Studios i Dynamic Television posiadają prawa do międzynarodowej dystrybucji poza Kanadą. 1. sezon jest obecnie dostępny na Acorn TV. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek aż do finału zaplanowanego na 22 czerwca.

