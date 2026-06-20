Zmarł James Burrows. Legendarny reżyser miał 85 lat

Zgodnie z najświeższymi informacjami, zmarł jeden z legendarnych telewizyjnych reżyserów, znany z wielu komediowych seriali, James Burrows.

Nic nie trwa wiecznie. Jako ludzie doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Nie oznacza to jednak, że koniec życia, spodziewany przez nas wszystkim, mniej boli, gdy w końcu do tego dochodzi. W ciągu ostatniego roku przekonaliśmy się o tym na przykładzie wielu ikon kina i telewizji. Teraz, przyszło nam pożegnać kolejną z nich.

Nie żyje James Burrows

Najbardziej utytułowany reżyser sitcomów realizowanych w systemie wielokamerowym, zmarł 19 czerwca, po krótkiej chorobie. Miał 85 lat. Był laureatem 11 nagród Emmy. Artysta odegrał kluczową rolę w powstaniu niektórych z największych telewizyjnych hitów, w tym serialu Cheers, którego był również współtwórcą. Pracował przy takich tytułach jak Taxi, Przyjaciele, Frasier, Will & Grace, Dwóch i pół oraz Teoria wielkiego podrywu. W 2006 roku został wprowadzony do Galerii Sław Akademii Telewizyjnej (Television Academy Hall of Fame).

Burrows prowadził niewielki teatr w San Diego, zanim zajął się reżyserią telewizyjną. Karierę rozpoczął w 1974 roku przy serialu The Mary Tyler Moore Show. Następnie reżyserował liczne odcinki takich komedii jak The Bob Newhart Show czy Laverne & Shirley.nPóźniej wyznaczał ton i pomagał kompletować obsadę wielu najważniejszych sitcomów ostatnich pięciu dekad, reżyserując ich odcinki pilotażowe. W ciągu kariery Burrows zdobył 11 nagród Emmy – pięć za najlepszy serial komediowy (m.in. za Cheers i Will & Grace) i pięć za reżyserię,

James Burrows, the co-creator of "Cheers" who reigned as television’s preeminent sitcom director for more than 30 years, died on Friday. He was 85. https://t.co/drWXrDuZlE pic.twitter.com/OH9lxEfpFt — Variety (@Variety) June 19, 2026

Żegnamy legendę

Burrowsa pożegnał jego dobry przyjaciel i wieloletni agent, Rick Rosen.

Jimmy był najwybitniejszym reżyserem komedii telewizyjnej w historii tego medium. Reżyserował najbardziej ikoniczne i definiujące całe pokolenia seriale. Zawsze był prawdziwym dżentelmenem i reprezentowanie go było dla mnie ogromnym zaszczytem.

Specjalne oświadczenie wydała także stacja NBC, z którą artysta był związany.

Jimmy Burrows był człowiekiem stojącym za kulisami. Wiedział, jak nas rozśmieszyć, jakie struny poruszyć, i był absolutnym mistrzem wydobywania maksimum z każdego żartu. Za każdym razem, gdy uśmiechasz się podczas oglądania The Mary Tyler Moore Show, Taxi, Cheers, Will & Grace, Przyjaciół i niezliczonych innych seriali, pomyśl o Jimmym i pamiętaj, że to on sprawił, iż nasze życie stało się zabawniejsze. Podobnym tokiem poszła, należąca do ABC grupa Disney Entertainment Television. Jimmy Burrows był jedyny w swoim rodzaju — legendą telewizji i wybitnym reżyserem odpowiedzialnym za wiele największych komediowych hitów naszych czasów. Będzie go brakować wszystkim, którzy nazywali go mentorem, współpracownikiem i przyjacielem. Składamy najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie oraz wszystkim, którzy mieli szczęście spotkać Jimmy’ego podczas jego niezwykłej kariery.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe