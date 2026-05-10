Najlepsze wojenne filmy na Netflix dla fanów realistycznego i intensywnego kina

Filmy wojenne od lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ łączą widowiskowe sceny batalistyczne z dramatycznymi historiami o poświęceniu, odwadze i walce o przetrwanie. Z tego właśnie powodu przygotowaliśmy ranking najlepszych filmów wojennych na Netflix. W zestawieniu nie zabrakło oczywiście nagradzanych tytułów, głośnych hitów oraz filmów inspirowanych autentycznymi wydarzeniami. Oto najlepsze filmy wojenne na Netflix, które zdecydowanie warto wybrać na wieczorny seans.
Rozgrywająca się pod koniec II wojny światowej w Japonii historia 14-letniego chłopca i jego młodszej siostry, których rodzice zginęli podczas nalotu. Rodzeństwo jest zdane tylko na siebie, próbując przetrwać w świecie ogarniętym koszmarem wojny…Więcej o filmie
Czerwiec 1944 roku, właśnie ruszył tzw. drugi front w Europie. Lądujący na plaży Omaha w Normandii oddział Rangersów kapitana Millera zostaje zdziesiątkowany. Z ocalałych żołnierzy, Miller wybiera kilku do niebezpiecznej misji. Otrzymuje rozkaz przeniknięcia za linię frontu i odnalezienia szeregowca Jamesa Ryan’a, jednego z tysięcy spadochroniarzy zrzuconych w noc poprzedzającą lądowanie aliantów na tyłach niemieckiej obrony. Dowództwo traktuje akcję prestiżowo. Trzej bracia Ryana, zginęli w walce i nie można dopuścić, aby matka straciła ostatniego syna. Miller ma odnaleźć i uratować Ryana nawet za cenę śmierci swoich ludzi…Więcej o filmie
Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus, której dziewczyna jest świadkiem. Egzekucji dokonuje nazistowski pułkownik Hans Landa. Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine organizuje grupę żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine’a dołącza niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark, której misją jest pozbawienie władzy przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty…Więcej o filmie
W sztabie brytyjskim w Kairze 29-letni Lawrence otrzymuje specjalne zadanie. Ma nawiązać kontakt z emirem Fajsalem i prosić o pomoc wojskową, by wzmocnić arabską rewoltę przeciwko Turkom. Okazuje się, że musiałby zdarzyć się cud, by znowu porwać ludzi do walki. Lawrence dokonuje tej nieprawdopodobnej rzeczy. Wraz z niewielkim oddziałem szejka Alego rusza do boju.Więcej o filmie
“Na Zachodzie bez zmian” to porywająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul (Felix Kammerer) i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.Więcej o filmie
Film skupia się na życiu Agu, młodego chłopaka-żołnierza walczącego w wojnie domowej w afrykańskim kraju.Więcej o filmie
Film opowiada o latach po wielkich walkach, czasach kiedy następujące zmiany kulturowe miały wpływ na zmieniające się podejście do stanu i roli samuraja i o tym jak w tych czasach radził sobie legendarny wojownik Ruroni Battosai Kenshin. Oparta na mandze, autorstwa Nobuhiro Watsuki, historia samuraja, który po wojnie przysiągł, że nie będzie już więcej zabijał. O jego codziennym życiu, zawieranych przyjaźniach jak i o wrogach, którzy nadal chcą pozbyć się Battosaia.Więcej o filmie
Jest rok 1862. W Ameryce trwa wojna secesyjna. Po krwawej bitwie pod Antietam generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć regiment piechoty złożony z Murzynów. Dowódcą eksperymentalnego oddziału zostaje pułkownik Robert Gould Shaw. Cała kadra oficerska to biali. Czarni żołnierze poddawani są wyjątkowo ciężkiej mustrze. Odmawia się im przydziału butów, mundurów, a nawet broni. Spotykają się z falą ignorancji i rasizmu. Wbrew oporom przełożonych Shaw tworzy wartościowy oddział żołnierzy zdolny do wykonania zadania bojowego. Prawdziwym chrztem bojowym dla 54. Regimentu z Massachusetts ma być atak na Fort Wagner w Południowej Karolinie.Więcej o filmie
Lato 1940 roku. Na plażach Dunkierki na północy Francji, Niemcy blokują brytyjskie i francuskie wojska. Otoczeni przez przeciwnika żołnierze czekają na cud. Ewakuacją z portu dowodzą komandor Bolton oraz pułkownik Winnant. W odpowiedzi na wezwania brytyjskiego rządu na ratunek uwięzionym żołnierzom spieszą nawet właściciele prywatnych statków. W tym samym czasie mała eskadra lotnicza, w skład której wchodzi Farrier osłania wycofujących się z kontynentu żołnierzy. Piloci RAF-u nie mają łatwego zadania. Muszą stawić czoła przeważającym siłom lotniczym nieprzyjaciela.Więcej o filmie
Jest rok 1942, naziści zbierają w Rosji krwawe wojenne żniwo. Pod osobistym przywództwem Chruszczowa mieszkańcy Stalingradu podejmują desperacką próbę oporu podniesieni na duchu wyczynami swego lokalnego bohatera Wasilija Zajcewa. Ten znakomity snajper, dzięki propagandzie swego przyjaciela komisarza Daniłowa, staje się żywą legendą. Aby położyć kres niebezpiecznej sławie, Niemcy wysyłają do Stalingradu swojego najlepszego strzelca, majora Koniga. W tym czasie Wasilija i Daniłowa rozdziela miłość do jednej kobiety. Wasilij, opuszczony przez przyjaciela, sam musi stawić czoła niemieckiemu przeciwnikowi. Płonące miasto staje się areną zaciekłego pojedynku dwóch przebiegłych graczy, którzy prowadzą własna wojnę w imię honoru, odwagi i ojczyzny.Więcej o filmie
Jako wysłany do Iraku członek elitarnej jednostki Navy SEALs Chris Kyle ma tylko jedną misję – chronić swoich towarzyszy broni. Swoją precyzją ratuje niezliczoną ilość żołnierzy na polu bitwy. W miarę jak opowieści o jego czynach rozpowszechniają się, zyskuje sobie miano “legendy”. Reputacja Kyle’a rośnie także za liniami wroga. Powstańcy uznają snajpera za ważny cel i wyznaczają nagrodę za jego głowę. Największym wyzwaniem w życiu Chrisa jest jednak pozostanie mężem i ojcem dla rodziny, od której dzieli go pół świata. Pomimo niebezpieczeństw i rozłąki z bliskimi, Chris odbywa cztery zmiany w Iraku. Jednak po powrocie do żony Tayi i dzieci zdaje sobie sprawę, że nie pozostawił wojny za sobą. [opis dystrybutora Blu-ray]Więcej o filmie
Adaptacja powieści Jamesa Fenimore’a Coopera. Trwa wojna Francji z Anglią o władze nad amerykańskimi koloniami. Bohaterem opowieści jest Hawkeye, jeden z ostatnich przedstawicieli szczepu Mohikanów, żyjących w harmonii z przyrodą. Do fortu William Henry mają przybyć dwie piękne córki kapitana Munro. W drodze zostają jednak zaatakowane przez grupę złowrogich Indian. Z pomocą przybywają Mohikanie…Więcej o filmie
Pułkownik William Ludlow żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel ukochany beniaminek jest wrażliwym idealistą, a średni – Tristan to duch niespokojny i nieposkromiony. W tym męskim świecie pojawia się Susannah Finncannon, kobieta piękna i inteligentna, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy.Więcej o filmie
Żadne dziecko nie powinno przeżyć tego, co przeżyła przez cztery lata malutka Loung Ung, gdy jej ojczysta Kambodża została opanowana przez Czerwonych Khmerów, “wyzwalających” swój naród spod zachodniej kontroli za pomocą cierpienia i pozbawiania godności. Żaden dorosły człowiek nie powinien być świadkiem dehumanizacji, która dokonała się w latach 1975-1979 w Kambodży. A jednak, historia świata pełna jest takich okresów horrendalnej przemocy “w imię słusznej sprawy”, w trakcie których najbardziej cierpią niewinni. Film opowiada o tych wydarzeniach z punktu widzenia Loung, która nie rozumie tego, co się wokół niej dzieje. Najpierw zostaje wywieziona z Phnom Penh z całą rodziną, która zostaje pozbawiona dóbr osobistych i musi zamieszkać w trudnych warunkach. Następnie przychodzi ciężka praca na polach, przyglądanie się rosnącej biedzie i blednącej w oczach ludzi nadziei.Więcej o filmie
Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o ataku na amerykańską placówkę dyplomatyczną w libijskim mieście Benghazi. 11 września 2012 roku grupa uzbrojonych islamskich bojowników zorganizowała atak terrorystyczny na konsulat USA w libijskim mieście Benghazi. Zespół sześciu świetnie wyszkolonych ochroniarzy, byłych wojskowych, ruszył dyplomatom na pomoc. Żołnierze przez kilkanaście dramatycznych godzin toczyli heroiczną walkę z przeważającymi siłami wroga. Pełna napięcia, oparta na faktach opowieść o bohaterstwie i poczuciu odpowiedzialności za kraj i jego obywateli.Więcej o filmie
Po śmierci króla Edwarda dochodzi do bitwy o koronę, w której spadkobiercy i najeźdźcy rywalizują o władzę.Więcej o filmie
Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i – już jako król Henryk V – musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia – w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton).Więcej o filmie
Początek lat 60. XX wieku. Irlandzki komendant Pat Quinlan wraz z wojskiem staje przeciwko francuskim i belgijskim najemnikom, którzy terroryzują mieszkańców Kongo.Więcej o filmie
Losy pilota szybowca, nazistowskiego żołnierza i rekruta Ruchu Oporu tragicznie krzyżują się w czasie bitwy o Skaldę — jednego z najważniejszych starć II wojny światowej.Więcej o filmie
W Nigerii po zabójstwie prezydenta i jego rodziny dochodzi do wojny domowej. Pułkownik Walters (Bruce Willis) oraz jego grupa specjalna Navy Seal mają za zadanie uratować amerykańską lekarkę dr. Lene Kendricks (Monica Bellucci). Piękna pani doktor pracuje w jednej z misji w Nigerii. Gdy ekipa dociera do miejsca pobytu lekarki, okazuje się, że zgadza się ona na ewakuację tylko wtedy, gdy wraz z nią zostaną uratowani uchodźcy. Niestety wszyscy dostają się pod krzyżowy ogień rebeliantów i powrót do domu okazuje się wręcz niemożliwy. Walters i jego żołnierze zostają postawieni przed dylematem: wypełnić rozkaz ignorując otaczający ich konflikt czy chronić grupę niewinnych uchodźców.Więcej o filmie
