QUIZ: Rozpoznaj filmy Christophera Nolana po kadrze!

Jak dobrze znasz niezwykłą twórczość Christophera Nolana? Sprawdź się w naszym quizie i zawalcz o wyjątkową nagrodę!
Rozwiązując ten quiz nie tylko przetestujesz swoją wiedzę o filmach Christophera Nolana, ale także zdobędziesz punkty do Ligi Znawców Kina.
Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.
W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!
Agnieszka Ziobrowska
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.