Londyn Davida Attenborough – recenzja filmu dokumentalnego! Nowe zakątki stolicy UK

BBC Earth celebruje w tym miesiącu wyjątkowy jubileusz – 100. urodziny sir Davida Attenborough. Z tej okazji widzowie mogą liczyć na prawdziwą ucztę dla miłośników ambitnych dokumentów przyrodniczych. Przez cały miesiąc na antenie pojawią się produkcje sygnowane nazwiskiem legendarnego brytyjskiego przyrodnika – filmy, które od dekad zachwycają rozmachem, wrażliwością i niezwykłą umiejętnością opowiadania o świecie natury. Jedną z najciekawszych propozycji tego wyjątkowego pasma jest bez wątpienia Londyn Davida Attenborough.

Londyn Davida Attenborough to dokument wyjątkowy – subtelny, elegancki i zrealizowany z klasą, jakiej próżno dziś szukać w wielu współczesnych produkcjach przyrodniczych. Sir David Attenborough po raz kolejny udowadnia, że nie trzeba wyruszać na koniec świata, by odkrywać cuda natury. Tym razem legendarny brytyjski przyrodnik zabiera widzów do miasta, które od ponad siedemdziesięciu lat nazywa swoim domem – do Londynu.

I właśnie w tym tkwi największy urok tej produkcji. Attenborough odsłania przed nami zupełnie nieznane oblicze brytyjskiej stolicy. Pokazuje sokoły wędrowne zakładające gniazda na budynku parlamentu, jelenie spacerujące ulicami wschodniego Londynu, węże zwisające z drzew w samym centrum miasta czy rodzinę bobrów, która zadomowiła się tuż obok centrum handlowego. Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak wszystko to dzieje się na oczach milionów mieszkańców wielkiej metropolii.

Dokument zachwyca realizacją – zdjęcia są piękne, narracja spokojna i pełna wyczucia, a tempo opowieści pozwala naprawdę zanurzyć się w tym niezwykłym świecie ukrytym pomiędzy ulicami, parkami i zabytkowymi budynkami Londynu. Produkcja pełna jest fascynujących ciekawostek i momentów, które autentycznie potrafią zaskoczyć. Attenborough z właściwą sobie fascynacją pochyla się nad miejską przyrodą i przypomina widzom, że natura potrafi być równie spektakularna w sercu wielkiego miasta, jak w najdalszych zakątkach naszej planety.

Ogromną siłą filmu pozostaje sam sir David Attenborough – ciepły, pełen wdzięku i niezwykle autentyczny. Często pojawia się przed kamerą, dzieląc się osobistymi refleksjami i obserwacjami. Dzięki temu dokument ma momentami charakter bardzo intymny, niemal osobistego spaceru po ukochanym mieście człowieka, który całe życie poświęcił opowiadaniu o pięknie świata natury.

Londyn Davida Attenborough to pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośników przyrody, ale po prostu dla wszystkich widzów ceniących dobre, mądre kino dokumentalne.