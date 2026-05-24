TVP ocenzurowała… antyputinowski dokument nagrodzony Oscarem

Mikołaj Lipkowski, 25 maja 2026

Wokół dokumentu Pan Nikt kontra Putin pojawiły się spore kontrowersje. Widzowie zauważyli, że wersja dostępna w TVP VOD trwa zaledwie godzinę, mimo że oryginalny film ma około 90 minut. Sprawę nagłośnił użytkownik serwisu X o pseudonimie Krie, który wskazał również konkretne sceny mające zniknąć z produkcji.

Pan Nikt kontra Putin to jeden z głośniejszych dokumentów ostatnich miesięcy – przede wszystkim dlatego, że pokazuje rosyjską propagandę z perspektywy zwykłej szkoły i ludzi funkcjonujących w systemie coraz mocniej podporządkowanym państwowej narracji Kremla. Tym większe zdziwienie wywołało odkrycie części widzów, którzy zauważyli, że wersja filmu dostępna w TVP VOD jest wyraźnie krótsza od tej prezentowanej wcześniej na festiwalach i w dystrybucji międzynarodowej.

Według informacji publikowanych przez internautów film został skrócony o około 30 minut. Najwięcej uwagi zwrócił na to użytkownik X działający pod pseudonimem Krie, który porównał obie wersje dokumentu i opisał fragmenty mające zniknąć z montażu dostępnego w TVP VOD. Różnica jest znacząca, bo mówimy o usunięciu praktycznie jednej trzeciej całego filmu.

Jak twierdzi Krie, z filmu miały zniknąć między innymi fragmenty związane z rosyjską propagandą kierowaną do dzieci. Według jego relacji usunięto również sceny pokazujące wykłady propagandowe dotyczące Krymu.

[Z filmu wycięto ] różne rzeczy. Nie znam wszystkich wyciętych scen, ale z samego początku na pewno przemowa szkolnego propagandysty jest skrócona, skrócili też sceny z dzieciakami w sali Talankina czy w ogóle wywalili przemowę przed propagandowym wykładem dla dzieci o Krymie.

Na ten moment nie pojawiło się oficjalne wyjaśnienie dotyczące powodów udostępnienia krótszej wersji dokumentu w TVP VOD. Nie wiadomo więc, czy skróty wynikają z decyzji licencyjnych, technicznych czy redakcyjnych.

Opis filmu Pan Nikt kontra Putin

Pełen życia nauczyciel Pasha pracuje jako nauczyciel w tej samej szkole podstawowej, do której uczęszczał jako dziecko w rodzinnym mieście w górach Uralu. Jednak inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko. Nagle szkoła i społeczność, które tak kochał, przekształciły się z miejsca nauki i swobodnej ekspresji w przestrzeń militaryzacji i ideologii państwowej. Wkrótce jego uczniowie i członkowie ich rodzin zostają zwerbowani do walki, a Pasha musi zadać sobie pytanie, co jedna osoba może w takiej sytuacji zrobić. Nauczyciel decyduje się na działalność pod przykrywką, aby sfilmować, co naprawdę dzieje się w jego własnej szkole. Tworzony w tajemnicy przez dwa lata film jest niezapomnianym portretem życia w dzisiejszej Rosji i trudnych wyborów, przed którymi stają obywatele, gdy kraj, który kochają, znajduje się w rękach władcy absolutnego.

Źródło: X.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

