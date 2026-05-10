Wybrane zdarzenia kryzysowe tom 1 – recenzja komiksu

Uwielbiam, kiedy komiksy biorą mnie z zaskoczenia, serwując coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Wydany przez Nagle Comics album Wybrane zdarzenia kryzysowe tom 1 właśnie to mi zrobił. Niepozorna okładka, chaotyczny opis, nieznane w Polsce nazwiska twórców – to wszystko może być mylące, ale prawdą jest, że mamy do czynienia z odważnym, mądrym i oryginalnym komiksem – bezapelacyjnie jedną z najciekawszych pozycji tego roku.

Komiksy często podejmują tematykę czasu, bawiąc się zarówno konceptami multiwersów, jak i podróżami do przeszłości i przyszłości. Ale czy zastanawialiście się kiedyś co by było, gdyby czas się po prostu zepsuł? Nie zniknął, tylko się rozregulował i zaczął działać według dziwacznych, niezrozumiałych mechanizmów, na dodatek na każdego oddziałując inaczej? Takie coś nazwane zostało NZT, czyli Nietypowym Zjawiskiem Temporalnym i dla ludzkości stało się codziennością.

Z tego punktu wyjścia wychodzą robiący furorę za oceanem scenarzysta Deniz Camp i rysownik Eric Zawadzki. Trudno jednak byłoby oprzeć na tym pomyśle całą długą fabułę, więc twórcy stawiają na – moim skromnym zdaniem – lepsze rozwiązanie, czyli antologię jednozeszytowych opowieści o różnych postaciach, na które NZT mają ogromny wpływ. Pozwala to nie tylko na poruszenie szeregu ważnych i aktualnych tematów, ale też na wykorzystywanie różnego rodzaju graficznych sztuczek. A musicie wiedzieć, że obaj artyści mają w zanadrzu wiele niespodzianek.

Wybrane zdarzenia kryzysowe tom 1 otwiera opowieść o Ashley, która próbuje odnaleźć się w niezrozumiałym świecie. Jej rodzice zniknęli, a został jej po nich tylko stary zegar, który na dodatek właśnie uległ zniszczeniu. W próbie znalezienia specjalisty od naprawienia tego z pozoru zupełnie nieprzydatnego już przedmiotu nasza bohaterka wprowadzi czytelników w nowe prawidła świata. Ponieważ pomieszało się wszystko – z epokami włącznie – po ulicach przechadzają się i prehistoryczni jaskiniowcy i zakuci w zbroje średniowieczni rycerze. I cyborgi z przyszłości i samurajowie. Ale to nie o walce z nimi czy między nimi chcą opowiedzieć twórcy serii. Nie, to by było zbyt proste.

Historia Ashley jest tylko wprowadzeniem, ale prawdziwa jazda bez trzymanki zaczyna się później. Druga opowieść pokazuje zwykłych ludzi pracujących w rzeźni, gdzie zajmują się ubojem zwierząt. Tu przestroga – jeśli ktoś z Was, podobnie jak ja, jest wrażliwy na cierpienie zwierząt, to w drugim zeszycie doświadczycie wielu boleśnie brutalnych scen ich zabijania. Ale wszystko w słusznej sprawie, bo autorzy zabierają tu głos w ważnej kwestii społecznej, zastanawiając się czy faktycznie tak bardzo różnimy się od istot, które sami prowadzimy na rzeź i czy w dobie konsumpcyjnego kapitalizmu to wszystko jest w ogóle potrzebne. To nie tylko opowieść uderzająca w mięsożerców, ale przede wszystkim historia dziedziczonych pokoleniowych traum, dobrze funkcjonująca na więcej niż jednej płaszczyźnie.

Trzecia – moim zdaniem najlepsza opowieść w Wybrane zdarzenia kryzysowe tom 1 – bawi się konceptem dwóch praktycznie identycznych miast żyjących w różnych wymiarach, niemal po sąsiedzku. Kiedy jednak z alternatywnych Ziem zaczyna szybciej poddawać się skutkom globalnego kryzysu klimatycznego, a planeta po prostu zaczyna płonąć, mieszkańcy Hearth-2 przybywają do Hearth-1 w poszukiwaniu schronienia. Czy alternatywne wersje tych samych osób są w stanie ze sobą współżyć? Czy zaczną współpracować, czy może raczej się antagonizować? Ja odbieram tę doskonałą historię jako trafną metaforę kryzysu migracyjnego i muszę przyznać, że dawno tak krótki komiks nie dał mi tyle do myślenia.

W albumie mamy jeszcze dwie opowieści – o mężczyźnie, który kompletnie traci poczucie czasu, co ma ogromny wpływ na jego życie, zdrowie, pracę i stosunki z najbliższymi, a także historię dziewczyny uwięzionej w pętli czasu, która czegokolwiek by nie zrobiła, zawsze ląduje w tym samym miejscu, do czasu, kiedy decyduje się podjąć radykalne kroki. Ta pierwsza sprawdza się jako opowieść o błyskawicznym i niepowstrzymanym przemijaniu, druga zaś dotyka tematu depresji. Wszystkie historie zawarte w Wybrane zdarzenia kryzysowe tom 1 to dobrej jakości surrealistyczne science-fiction, łączące szeroką poetykę: od grozy po komedię czy obyczaj.

Wszystko to zostało fantastycznie zilustrowane przez Zawadzkiego, bo chociaż rysunki są dość wymagające i trudne w odbiorze, z pozoru nieco chaotyczne i surowe, na dodatek utrzymane w stosunkowo skąpej palecie barw, to warto zwolnić i zatrzymać się przy nich na dłużej, by podziwiać oryginalne sztuczki graficzne i zabawy formą, same w sobie stanowiące uzupełniający fabułę majstersztyk.

Dawno nie czytałem tak oryginalnego i zmuszającego do myślenia albumu. S-F nie jest moim gatunkiem i do komiksu podchodziłem jak pies do jeża, ale dla Campa i Zawadzkiego liczą się nie superbohaterowie czy wybuchowe efekty specjalne, a zwykli ludzie. Komentarze twórców do świata i sztywnych ram, w które zostaliśmy wpisani są przeważnie trafne i brutalnie szczere. Przed lekturą myślałem, że trudno mi będzie napisać o tym dziele chociażby jedną stronę, a tu proszę – zbliżam się już do połowy drugiej i wciąż mam ochotę o Wybranych zdarzeniach kryzysowych pisać i pisać, opowiedzieć Wam więcej i więcej. Ale nie zrobię tego. Po prostu bardzo gorąco zarekomenduję Wam zakup tego komiksu i jego lekturę.

Tytuł oryginalny: Assorted Crisis Events vol. 1

Scenariusz: Deniz Camp

Rysunki: Eric Zawadzki

Tłumaczenie: Paulina Braiter

Wydawca: Nagle Comics 2026

Liczba stron: 208

Ocena: 90/100