Idris Elba zakażony koronawirusem. Aktor komentuje

Gwiazda m.in. Luthera, The Wire, Beasts of No Nation, a ostatnio spin-offu Szybkich i wściekłych, czyli Hobbs i Shaw sama poinformowała na Twitterze o zaistniałej sytuacji. Otóż wczoraj rano Elba otrzymał informację o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Zapewnił również, że czuje się dobrze i jak dotąd nie ma żadnych symptomów wirusa. Mimo to poddał się izolacji natychmiast, gdy dowiedział się o tej sytuacji. Na koniec zaapelował oczywiście, aby zostać w domu. My z kolei życzymy mu, aby dalej trzymał się dzielnie.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020