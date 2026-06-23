Agnieszka Holland bierze na warsztat legendę kina. Powstanie film o Marlene Dietrich

Agnieszka Holland nie zwalnia tempa. Reżyserka ujawniła szczegóły swojego nowego projektu, którym będzie biograficzny film o Marlene Dietrich. Produkcja zatytułowana Berlinweh – Yearning for a Home ma pokazać jedną z największych ikon XX wieku z zupełnie nowej perspektywy.

Po sukcesach takich filmów jak Zielona granica czy niedawny Franz, Agnieszka Holland przygotowuje kolejną międzynarodową produkcję. Tym razem bohaterką jej filmu będzie Marlene Dietrich – legendarna aktorka, piosenkarka i jedna z najbardziej fascynujących postaci w historii światowej kultury. Twórcy zapowiadają jednak, że nie będzie to klasyczna biografia opowiadająca życie gwiazdy od narodzin do śmierci.

Marlene Dietrich w czterech kluczowych momentach życia

Film Berlinweh 0 Yearning for a Home ma skupić się na czterech przełomowych dniach z życia Dietrich, rozgrywających się w różnych dekadach i miejscach świata. Widzowie zobaczą bohaterkę w Paryżu w 1937 roku, w niemieckim obozie Bergen-Belsen w 1945 roku, w Tel Awiwie w 1960 roku oraz ponownie w Paryżu w 1983 roku. Twórcy podkreślają, że taka konstrukcja pozwoli pokazać nie tylko ewolucję samej Dietrich, ale także zmieniające się realia polityczne i społeczne, które miały wpływ na jej życie oraz podejmowane decyzje.

Agnieszka Holland nie chce tradycyjnej biografii

Sama Agnieszka Holland zaznacza, że nie interesuje jej liniowe opowiadanie historii słynnej gwiazdy. Reżyserka podkreśla, że Marlene Dietrich była osobą pełną sprzeczności. Z jednej strony była ikoną glamour i międzynarodową gwiazdą kina, z drugiej zaś aktywistką zaangażowaną w walkę z faszyzmem oraz obrończynią praw człowieka. Według Holland właśnie te kontrasty sprawiają, że historia Dietrich pozostaje aktualna również dziś. Film ma koncentrować się na najważniejszych wyborach bohaterki i ich konsekwencjach, a nie na odtwarzaniu całej jej biografii krok po kroku.

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Za projekt odpowiadają producenci współpracujący już wcześniej z Holland przy filmach Zielona granica oraz Franz. W produkcję zaangażowane są niemiecka firma X Filme Creative Pool, czeskie studio Marlene Film Production oraz brytyjsko-irlandzki producent Mike Downey. Scenariusz przygotowuje Ingo Rasper, a międzynarodową sprzedażą filmu zajmie się firma Films Boutique. Producenci podkreślają, że historia Dietrich doskonale wpisuje się w twórczość Holland, która od lat opowiada o tożsamości, granicach, odpowiedzialności oraz trudnych wyborach podejmowanych w czasach politycznych kryzysów.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe