Jenna Ortega jako robotka walcząca z samotnością. Jest pierwszy zwiastun Klara i Słońce

Pojawił się pierwszy zwiastun filmu Klara i Słońce, nowej produkcji science fiction w reżyserii Taiki Waititiego. W głównej roli występuje Jenna Ortega, która wciela się w humanoidalnego robota stworzonego po to, by pomagać ludziom radzić sobie z samotnością.

Po miesiącach oczekiwania widzowie wreszcie mogą zobaczyć pierwsze materiały z filmu Klara i Słońce. Adaptacja bestsellerowej powieści Kazuo Ishiguro zapowiada się jako poruszająca opowieść osadzona w niedalekiej przyszłości, łącząca elementy science fiction z refleksją nad relacjami międzyludzkimi. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko ze względu na literacki pierwowzór, ale także obsadę, na czele z Jenną Ortegą i Amy Adams.

Jenna Ortega w Klarze i Słońcu. Oficjalny zwiastun

Twórcy opublikowali pierwszy zwiastun Klary i Słońca, dając fanom przedsmak klimatu nadchodzącej produkcji. Film wyreżyserował Taika Waititi, znany między innymi z Thor: Ragnarok oraz Jojo Rabbit. Główną bohaterką jest Klara, humanoidalny robot zaprojektowany jako tak zwany Artificial Friend, czyli sztuczny przyjaciel. Jej zadaniem jest wspieranie ludzi i przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia. Zwiastun sugeruje, że produkcja będzie skupiała się nie tylko na futurystycznej technologii, ale przede wszystkim na emocjach i relacjach między bohaterami.

W rolę Klary wcieliła się Jenna Ortega, jedna z najpopularniejszych młodych aktorek Hollywood. Partneruje jej Amy Adams, która gra matkę chorej dziewczynki o imieniu Josie. To właśnie dla swojej córki kobieta decyduje się kupić robota. Josie zmaga się z tajemniczą chorobą, a obecność Klary ma pomóc jej w codziennym życiu i walce z samotnością. W obsadzie znaleźli się również Mia Tharia, Aran Murphy – syn Cilliana Murphy’ego – oraz Steve Buscemi.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o filmie Klara i Słońce?

Film Klara i słońce, oparty na bestsellerowej powieści laureata Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro. Za scenariusz i reżyserię odpowiada laureat Oscara® Taika Waititi (Jojo Rabbit). To historia Klary (Jenna Ortega), robota zasilanego energią słoneczną, stworzonego po to, by wspierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Kiedy Klara poznaje Josie (Mia Tharia), każda z nich od razu wyczuwa w drugiej pokrewną duszę. Josie ma trudną relację ze swoją matką (Amy Adams), a to właśnie Klara zaczyna uzdrawiać rodzinę i wnosić światło do skomplikowanego świata Josie. Klara i słońce to pełna nadziei opowieść o przyjaźni w czasach, gdy technologia sprawia, że czujemy się coraz bardziej samotni.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe