Karta Studyjna wreszcie rusza. Znamy datę startu i promocyjną cenę na początek

Po długim oczekiwaniu projekt Karty Studyjnej w końcu startuje. Twórcy ogłosili, że subskrypcja dla miłośników kina studyjnego będzie dostępna od 30 czerwca. Na start przygotowano także promocyjną cenę dla pierwszych użytkowników.

Widzowie śledzący rozwój Karty Studyjnej od miesięcy czekali na konkretną datę premiery. Teraz wszystko jest już jasne. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili, że usługa wystartuje 30 czerwca, a do projektu od początku dołączy kilkanaście kin studyjnych z całej Polski. To pierwszy etap inicjatywy, która ma ułatwić dostęp do repertuaru niezależnego i artystycznego, a jednocześnie zachęcić widzów do częstszych wizyt w lokalnych kinach.

Karta Studyjna – kiedy wystartuje? Jakie kina obejmie?

Twórcy projektu poinformowali, że Karta Studyjna zostanie uruchomiona 30 czerwca. Zakup subskrypcji będzie możliwy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Karty Studyjnej. Właśnie tam użytkownicy będą mogli wybrać interesujący ich pakiet i rozpocząć korzystanie z programu. Ogłoszenie kończy okres niepewności związany z datą premiery, która była wyczekiwana przez wielu fanów kina studyjnego.

W dniu startu do programu będzie należało 12 kin studyjnych. To jednak dopiero początek. Organizatorzy zapowiadają, że lista obiektów będzie regularnie rozszerzana, a już po wakacjach do projektu mają dołączyć kolejne kina. Oznacza to, że zasięg Karty Studyjnej będzie stopniowo rósł w kolejnych miesiącach.

Wraz ze startem projektu przygotowano specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się wykupić subskrypcję w pierwszych tygodniach działania programu. Od 30 czerwca do 31 sierpnia pakiet Studyjna będzie kosztował 39 zł miesięcznie w przypadku rozliczenia miesięcznego. To cena promocyjna przygotowana z myślą o premierze usługi. Jednocześnie organizatorzy poinformowali, że cena pakietu Studyjna+ pozostaje bez zmian i wyniesie 89 zł miesięcznie.

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Źródło: facebook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe