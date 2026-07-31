Netflix pokazał nowy plakat Lalki. „Nie ty bawisz się nią, to ona bawi się tobą”

Serialowa Lalka od Netflixa otrzymała właśnie nowy plakat. Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka uwodzi spojrzeniem.

Już za niespełna dwa miesiące na Netflixie ukaże się długo wyczekiwana Lalka. Serial na platformie streamingowej zadebiutuje na kilka dni przed premierą kinowej Lalki, 16 września. Pod koniec czerwca gigant streamingowy zaprezentował oficjalny zwiastun serialu, wzbudzając tylko ekscytację fanów. Produkcja prezentuje się naprawdę dobrze i naszym zdaniem zapowiada się równie ciekawie, co jej konkurencja. Już niebawem okaże się, która Lalka skradnie serca widzów.

Nowy plakat Lalki

Netflix na swoim Instagramie zaprezentował nowy plakat Lalki. Naszym zdaniem prezentuje się on trochę lepiej od tego, który otrzymała kinowa Lalka. Materiał promowany jest również hasłem „Nie ty bawisz się nią, to ona bawi się tobą”. Plakat możecie znaleźć poniżej.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed premierą

Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją i pragnieniem wolności. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.

W rolach Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego zobaczymy Sandrę Drzymalską i Tomasza Schuchardta. Partnerować będą im Dariusz Chojnacki (Rzecki), Julia Wyszyńska (Florentyna), Magdalena Cielecka (Kazimiera Wąsowska), Piotr Adamczyk (Krzeszowski), Maria Kania (Marianna), Piotr Pacek (Starski) oraz Jacek Braciak (Tomasz Łęcki).

W pozostałych rolach zobaczymy Monikę Frajczyk, Mateusza Króla, Agnieszkę Grochowską, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Mirosława Zbrojewicza, Andrzeja Deskura, Juliusza Chrząstowskiego, Radosława Krzyżowskiego oraz Henryka Niebudeka.

Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona (Kos). Scenariusz przygotowali Paweł Maślona, Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz. Dramat kostiumowy składać będzie się z 6. odcinków.

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Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Lalka