Barracuda na pierwszym zdjęciu. Anthony Mackie w akcjiVoltron nie dla kin! Film trafi prosto na Prime VideoWładca Pierścieni: Pierścienie Władzy z oficjalną datą premiery. Do Śródziemia wrócimy w Święto NiepodległościPogrzebany olbrzym doczeka się filmowej adaptacji. Projekt wyreżyseruje Guillermo del ToroW sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z Papierowego tygrysa. W rolach głównych zobaczymy Johansson, Drivera oraz Tellera   Florence Pugh pracuje nad nowym projektem. Zagra i wyprodukuje adaptację książki Biblioteka o północy

Barracuda na pierwszym zdjęciu. Anthony Mackie w akcji

Marek Wasiński, 12 maja 2026

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze spojrzenie na nadchodzący thriller w reżyserii Neila Burgera, zatytułowany Barracuda.

Wygląda na to, że w najbliższym czasie Anthony Mackie nie zamierza rozstawać się z kinem akcji. Aktor, najlepiej znany z roli Sama Wilsona w MCU, niedawno dołączył do obsady filmu Barracuda. Teraz, pojawiło się pierwsze zdjęcie zapowiadające produkcję, w której nie powinno zabraknąć dynamicznych scen akcji.

Anthony Mackie i Dafne Keen na pierwszym planie

Serwis Screen Daily opublikował pierwsze zdjęcie z nadchodzącego thrillera akcji z udziałem Anthony’ego Mackie. W filmie Barracuda, aktor zagra u boku innej gwiazdy Marvela, Dafne Keen. Produkcja opowiada historię byłego przemytnika, który kradnie należącego do właściciela klubu Plymoutha Barracudę z 1973 roku, aby wykorzystać go jako samochód do ucieczki po uratowaniu porwanej nastolatki.

W obsadzie znaleźli się także Steven Bauer, Anthony Del Negro i Don Worley. Film kręcony jest obecnie w Las Cruces w stanie Nowy Meksyk. Został niedawno zakupiony przez Amazon do dystrybucji w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz krajach Beneluksu.

Co jeszcze wiemy o filmie Barracuda?

Thriller wyreżyseruje Neil Burger, twórca Iluzjonisty i Niezgodnej, natomiast scenariusz napisali Adam Mason i Simon Boyes. Producentem wykonawczym filmu jest nagrodzony Oscarem za Forresta Gumpa Robert Zemeckis, a w skład zespołu producenckiego wchodzą także Delphine Perrier, Jack Rapke, Aaron Rapke, Arianne Fraser, Henry Winterstern, Kia Jam, Todd Lundbohm, Peter Jákl oraz Joe Di Maio.

W specjalnym oświadczeniu, Delphine Perrier, dyrektor operacyjna Highland Film Group, powiedziała, że Barracuda to „duży, odważny projekt napędzany intensywnymi sekwencjami akcji realizowanymi w prawdziwych warunkach”. Dodała również, że produkcja filmu „przebiega bardzo dobrze, a nakręcony materiał wygląda niesamowicie”.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement