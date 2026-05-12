Barracuda na pierwszym zdjęciu. Anthony Mackie w akcji

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze spojrzenie na nadchodzący thriller w reżyserii Neila Burgera, zatytułowany Barracuda.

Wygląda na to, że w najbliższym czasie Anthony Mackie nie zamierza rozstawać się z kinem akcji. Aktor, najlepiej znany z roli Sama Wilsona w MCU, niedawno dołączył do obsady filmu Barracuda. Teraz, pojawiło się pierwsze zdjęcie zapowiadające produkcję, w której nie powinno zabraknąć dynamicznych scen akcji.

Anthony Mackie i Dafne Keen na pierwszym planie

Serwis Screen Daily opublikował pierwsze zdjęcie z nadchodzącego thrillera akcji z udziałem Anthony’ego Mackie. W filmie Barracuda, aktor zagra u boku innej gwiazdy Marvela, Dafne Keen. Produkcja opowiada historię byłego przemytnika, który kradnie należącego do właściciela klubu Plymoutha Barracudę z 1973 roku, aby wykorzystać go jako samochód do ucieczki po uratowaniu porwanej nastolatki.

W obsadzie znaleźli się także Steven Bauer, Anthony Del Negro i Don Worley. Film kręcony jest obecnie w Las Cruces w stanie Nowy Meksyk. Został niedawno zakupiony przez Amazon do dystrybucji w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz krajach Beneluksu.

The action thriller follows a smuggler involved in a high speed car chase across the desert after rescuing a kidnapped teenage girl. pic.twitter.com/nr9SGN6ODy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 12, 2026

Co jeszcze wiemy o filmie Barracuda?

Thriller wyreżyseruje Neil Burger, twórca Iluzjonisty i Niezgodnej, natomiast scenariusz napisali Adam Mason i Simon Boyes. Producentem wykonawczym filmu jest nagrodzony Oscarem za Forresta Gumpa Robert Zemeckis, a w skład zespołu producenckiego wchodzą także Delphine Perrier, Jack Rapke, Aaron Rapke, Arianne Fraser, Henry Winterstern, Kia Jam, Todd Lundbohm, Peter Jákl oraz Joe Di Maio.

W specjalnym oświadczeniu, Delphine Perrier, dyrektor operacyjna Highland Film Group, powiedziała, że Barracuda to „duży, odważny projekt napędzany intensywnymi sekwencjami akcji realizowanymi w prawdziwych warunkach”. Dodała również, że produkcja filmu „przebiega bardzo dobrze, a nakręcony materiał wygląda niesamowicie”.

Źródło: ScreenRant