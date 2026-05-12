Voltron nie dla kin! Film trafi prosto na Prime Video

Właśnie otrzymaliśmy najnowsze informacje na temat nadchodzącej aktorskiej adaptacji franczyzy Voltron, zgodnie z którymi, nie trafi ona do kinowej dystrybucji lecz na platformę Prime Video.

Miłośnicy science-fiction mają w ostatnich latach sporo powodów do zadowolenia. Kolejne znane marki trafiają na wielki ekran, w pełni wykorzystując możliwości współczesnych technologii. Jednakże, do grona tych produkcji nie będzie należał Voltron. Wedle ostatnich doniesień, film nie trafi bowiem do kin.

Voltron tylko w streamingu

Studio Amazon MGM ogłosiło na wydarzeniu Amazon Upfront, że przygotowywany film live-action pominie kina i trafi bezpośrednio na platformę streamingową. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to Prime Video, czy MGM+. Przy okazji, otrzymaliśmy również pierwsze spojrzenie na oficjalne logo produkcji.

Najnowsze informacje z pewnością nie zadowolą fanów franczyzy. Rozmach i ogromna ilość efektów specjalnych, niezbędnych do ożywienia tej kosmicznej historii, z pewnością wypadłaby zdecydowanie lepiej na wielkim ekranie. nie została dobrze przyjęta przez fanów marki Voltron, którzy liczyli na możliwość zobaczenia ogromnego Obrońcy Wszechświata na wielkim ekranie.

The live-action ‘VOLTRON’ movie will be releasing directly to Prime Video, skipping movie theaters.



Starring Henry Cavill, Sterling K. Brown and Rita Ora. pic.twitter.com/ESQAHxQG0Z — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2026

Co wiemy o filmie?

Jedną z głównych ról w produkcji gra Henry Cavill. Oprócz niego, w obsadzie filmu znaleźli się również Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin i Nathan Jones. Choćrole nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, plotki głoszą, że Cavill wcieli się w króla Alfura, natomiast Brown zagra głównego antagonistę filmu — Zarkona.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Film Voltron reżyseruje Rawson Marshall Thurber, do którego scenariusz napisał wspólnie z Ellen Shanman. Produkcja oparta jest na japońskich serialach science-fiction Beast King GoLion oraz Kikou Kantai Dairugger XV. Później studio World Events zmontowało i zdubbingowało te serie jako serial syndykowany pod tytułem Voltron: Defender of the Universe, emitowany w połowie lat 80.

Historia skupia się na pięciu młodych pilotach należących do oddziału Robotycznych Lwów — gigantycznych pojazdów, które łączą się w jeszcze większego megarobota znanego jako Voltron. Producentami filmu są Todd Lieberman z Hidden Pictures, Bob Koplar z World Events Productions, sam Thurber oraz David Hoberman z Hobie Films.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe