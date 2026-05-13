Elon Musk znów uderza w Nolana. Poszło o obsadę Odysei i Lupitę Nyong’o

Elon Musk po raz kolejny wywołał burzę wokół nowego dzieła Christophera Nolana. Tym razem miliarder ostro skrytykował decyzje castingowe dotyczące filmu Odyseja, zarzucając reżyserowi, że dobiera aktorów pod hollywoodzkie nagrody i politykę reprezentacji. W centrum dyskusji znalazła się oscarowa aktorka Lupita Nyong’o, która według najnowszych informacji wcieli się w Helenę Trojańską.

Choć premiera widowiska Christophera Nolana odbędzie się dopiero w przyszłym roku, Odyseja już teraz stał się jednym z najbardziej komentowanych projektów w Hollywood. Wszystko za sprawą Elona Muska, który w mediach społecznościowych ponownie zaatakował twórcę Oppenheimera. Musk zarzucił Nolanowi, że przy wyborze obsady kieruje się chęcią zdobywania nagród, a nie wiernością mitologicznym opisom postaci.

Elon Musk ponownie rozpętał internetową burzę wokół filmu Odyseja

Konflikt wokół Odysei rozgorzał po publikacji nowego profilu Christophera Nolana w magazynie Time. Ujawniono w nim, że Lupita Nyong’o nie tylko zagra Helenę Trojańską, ale pojawi się także w drugiej roli – Klitajmestry, siostry Heleny i żony Agamemnona. Informacja błyskawicznie trafiła na platformę X (dawniej Twitter), gdzie konserwatywny komentator Matt Walsh skrytykował wybór aktorki. Jego zdaniem Nolan miał obawiać się oskarżeń o rasizm, gdyby obsadził w tej roli białą aktorkę. Elon Musk odpowiedział na wpis krótkim: To prawda, czym jeszcze bardziej podgrzał atmosferę. W kolejnych komentarzach miliarder sugerował również, że reżyser podejmuje podobne decyzje głównie z myślą o sezonie nagród i oscarowych nominacjach.

Elon Musk nie po praz pierwszy krytykuje Odyseję

Musk odniósł się także do zasad reprezentacji obowiązujących przy Oscarach. Według niego Hollywood coraz częściej dostosowuje obsadę do wymogów różnorodności. W praktyce jednak akademickie standardy dotyczą nie tylko aktorów, ale również ekip filmowych, staży czy działań promocyjnych. Mimo to internetowa debata szybko przerodziła się w spór o granice artystycznej interpretacji klasycznych dzieł. Zwolennicy Nolana podkreślają, że Odyseja nie jest dokumentem historycznym, lecz współczesną adaptacją eposu Homera. Krytycy twierdzą natomiast, że twórcy zbyt swobodnie podchodzą do pierwowzoru.

To nie pierwszy raz, gdy Musk komentuje film jeszcze przed premierą. Już w lutym miliarder pisał, że Nolan stracił integralność, gdy pojawiły się pierwsze plotki o obsadzeniu Nyong’o w roli Heleny Trojańskiej. Wówczas powoływano się na opisy postaci obecne w greckiej mitologii, gdzie Helena była przedstawiana jako jasnoskóra blondynka.

Elliot Page również znalazł się na celowniku

Kontrowersje nie zakończyły się jednak na Lupicie Nyong’o. Elon Musk udostępniał także wpisy uderzające w Elliota Page’a, który ponownie współpracuje z Nolanem po sukcesie Incepcji. Część internautów zarzuciła reżyserowi, że współczesna polityka reprezentacji zaczyna dominować nad samą historią i charakterem postaci. W sieci pojawiły się nawet komentarze sugerujące, że Nolan niszczy dziedzictwo Homera. Jednocześnie wielu fanów reżysera zwraca uwagę, że twórca od lat słynie z autorskiego podejścia do kina i wielokrotnie reinterpretował znane motywy literackie oraz historyczne.

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe