The Splendid Thing z gwiazdorską obsadą. Do komedii dołączył Liam Neeson

Choć w ostatnich latach Liam Neeson dał się poznać jako gwiazda kina akcji, aktor pokazał również swój talent komediowy. Teraz Północny Irlandczyk dołączył do obsady komedii The Splendid Thing.

Choć Liam Neeson ma już 74 lata, uznany aktor nie zwalnia tempa i wciąż pojawia się w kolejnych projektach. W ostatnim czasie są to głównie filmy akcji, np. Skażenie, czy Rozgrzeszenie. Gwiazdor miał jednak okazję pokazać się także z komediowej strony, choćby w Nagiej broni. Teraz ponownie będzie mógł tego dokonać w The Splendid Thing.

Neeson dołącza do legendy komedii

Jak poinformował serwis Variety, Liam Neeson zagra u boku Johna Cleese’a i Matthew Modine’a w nadchodzącym filmie The Splendid Thing. Modine nie tylko wystąpi w produkcji, ale również ją wyreżyseruje. Produkcja jest obecnie prezentowana na rynku festiwalu w Cannes. Trwają też rozmowy z kolejnymi aktorami, którzy mogą dołączyć do obsady komedii.

Film opisywany jest jako mieszanka komedii romantycznej, dramatu i fantasy. Modine wcieli się w Declana Kinga — cenionego pisarza, który po odejściu żony traci wenę i nie potrafi dokończyć swojej najnowszej książki. Zdesperowany agent literacki wysyła go więc w europejską trasę promocyjną, licząc, że podróż pomoże mu odzyskać inspirację.

Wtedy postacie z wcześniejszych powieści Declana zaczynają pojawiać się wokół niego w prawdziwym świecie. Neeson zagra „postać rodem z Wielkiego Gatsby’ego”, która po bójce wysyła Declana do szpitala, natomiast Cleese wcieli się w księdza, który okazuje się również… Ponurym Żniwiarzem.

Co jeszcze wiemy o The Splendid Thing?

Matthew Modine współtworzył scenariusz filmu razem ze Stephenem Wallisem. Producentami filmu są Natalie Marciano i Orian Williams, natomiast Ashok Amritraj i Priya Amritraj pełnią funkcję producentów wykonawczych dla Hyde Park Entertainment. Producentem wykonawczym jest również James Steele.

Modine opisał projekt jako „fantastyczną, komediową opowieść” z „międzynarodową obsadą”, realizowaną w „jednym z najbardziej romantycznych krajów świata”. Carl Clifton z Hyde Park Intl. porównał natomiast przenikanie się rzeczywistości i fikcji w filmie do takich uwielbianych produkcji jak To wspaniałe życie oraz Wszystko wszędzie naraz.

