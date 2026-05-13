To nie koniec 28 lat później. Gwiazda serii zapowiada jej kolejną część

W mediach społecznościowych pojawiło się właśnie zdjęcie, które pozwala wierzyć, że to jeszcze nie koniec serii 28 lat później i jednak powróci ona z planowaną trzecią odsłoną.

Wśród wielu powrotów po latach niebytu w świecie filmu, jedną z najciekawszych serii z niedalekiej przeszłości okazało się być 28 lat później. Historia świata pochłoniętego przez wirusa agresji pokazała się ze świetnej strony i jej dwie odsłony spotkały się z przychylnymi opiniami widzów. Słabe wyniki finansowe sequela sprawiły jednak, że trzecia i finałowa odsłona stanęła pod znakiem zapytania. Wygląda jednak na to, że fani niepotrzebnie martwili się o los franczyzy.

Alfie Williams gotów by powrócić do świata zombie

Po miesiącach niepewności o dalszy los serii 28 lat później, wcielający się w główną rolę Spike’a, Alfie Williams, opublikował w mediach społecznościowych zapowiedź, która wydaje się jednoznacznie wskazywać na przyszłość franczyzy.

Na Instagramie aktor opublikował zdjęcie z treningu łuczniczego — umiejętności niezwykle przydatnej w postapokaliptycznym świecie, z której znana jest jego postać — opatrzone podpisem: „Wspaniale jest wrócić!”. Całość zakończył figlarną mrugającą emotikoną. Trudno interpretować to inaczej niż jako potwierdzenie prac nad trzecią częścią. Alfie Williams powróci jako Spike. Zdaje się, że na potrzeby finału serii jeszcze bardziej rozwinie swoje umiejętności posługiwania się łukiem.

'28 Years Later' star Alfie Williams training with a bow and arrow 🏹🧟‍♂️



"It's great to be back 😉" pic.twitter.com/ARc9p5XbEF — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 12, 2026

Świątynia kości osiągnęła w kinach kiepskie wyniki finansowe. Film zarobił zaledwie 58 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym 63 miliony. W związku z tym, wpis Williamsa jest ogromną ulgą dla fanów franczyzy, którzy chcą zobaczyć finał nowej historii. Zwłaszcza po cliffhangerze z finału drugiej części.

28 lat później – wszystko, co powinniście wiedzieć

Akcja pierwszej części trylogii rozgrywa się 28 lat po pierwotnym wybuchu epidemii. W Wielkiej Brytanii, nadal pogrążonej w chaosie, niewielka grupa ocalałych żyje na odizolowanej wyspie. Ta połączona jest z lądem jedynym, ściśle strzeżonym przejściem. Jeden z mieszkańców opuszcza bezpieczne schronienie w poszukiwaniu pomocy dla umierającej matki. Wkrótce odkrywa, że zagrożeniem są nie tylko zmutowani zarażeni, ale także inni ocaleni.

Kontynuacja rozgrywa się krótko po wydarzeniach z poprzedniej części. Głównym wątkiem jest los doktora Kelsona, który wplątuje się w nową, niebezpieczną relację. Jej konsekwencje mogą mieć ogromny wpływ na świat, jaki dotychczas znaliśmy. Spotkanie Spike’a z liderem sekty, Jimmy’m Crystalem, zamienia się w koszmar. W tej odsłonie, to nie zarażeni stanowią największe zagrożenie dla ludzkości. To „nieludzkość” ocalałych może okazać się jeszcze bardziej przerażająca.

W filmach wystąpili m. inAaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, Alfie Williams, Jack O’Connell, a także Erin Kellyman i Chi Lewis‑Parry. Scenariusz obu części napisał Alex Garland. Pierwszą odsłonę wyreżyserował Danny Boyle, a sequel Nia DaCosta.

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe