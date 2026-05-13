Doktor Dolittle powraca! Trwają prace nad animowanym filmem

Po kilku latach przerwy, szykuje się nowy projekt, którego bohaterem będzie Doktor Dolittle. Tym razem będzie to animowany film.

Doktor Dolittle to jedna z najwspanialszych serii powieści dla dzieci. Przez lata, przygody doktora rozmawiającego ze zwierzętami doczekały się wielu adaptacji. Od ostatniej z nich minęło już ponad sześć lat, ale fani bohatera nie powinni się tym martwić. Wkrótce powstanie bowiem nowa, tym razem animowana historia ze wspomnianym doktorem w roli głównej.

Doktor Dolittle w formie animacji

Sycamore Studios we współpracy z Reel FX Animation Studios stworzy nowy animowany film, opowiadający o przygodach Doktora Dolittle. Współzałożyciel i dyrektor kreatywny Sycamore Studios, Timothy Reckart, został zatrudniony jako reżyser filmu. Będzie on nosił tytuł King of the Wild i zgodnie ze słowami samego Reckarta, przypomni on widzom, iż „świat wciąż pełen jest odkryć czekających na ich dokonanie”.

Scenariusz filmu piszą Cal Brunker i Bob Barlen, znani z PAW Patrol, a w gronie producentów znaleźli się Christian McGuigan, Cooper Waterman oraz Saxton Washburn. W oficjalnym oświadczeniu Reckart wyraził entuzjazm związany z możliwością przedstawienia Doktora Dolittle nowemu pokoleniu widzów.

Zdolność Doktora Dolittle do rozmowy ze zwierzętami uczyniła go ulubionym ambasadorem pomiędzy światem ludzi i zwierząt dla każdego pokolenia.

Unexpected return to animation : "Doctor Dolittle: King of the Wild" feature film (in the works at Sycamore Studios & Reel FX Animation).

Based on the books by Hugh Lofting.

Based on the books by Hugh Lofting.

Co jeszcze wiemy o filmie?

Tym razem reputacja legendarnego zoologa zostaje zrujnowana, gdy jego najnowsza ekspedycja prowadzi grupę kłusowników do odnalezienia legendarnego stworzenia. Doktor Dolittle zostaje zmuszony do działania i podejmuje misję ratunkową z pomocą trójki swoich przyjaciół z zoo.

Cooper Waterman zdradził, że nowy animowany reboot będzie „świeżym, kinowym ponownym wprowadzeniem” postaci Doktora Dolittle, pełnym „wyobraźni, humoru i serca”. On i reszta zespołu chcą oddać hołd „dziedzictwu tej marki, jednocześnie tworząc coś wizualnie imponującego i emocjonalnie poruszającego dla współczesnej globalnej publiczności”.

Doktor Dolittle to jedna z największych familijnych postaci wszech czasów i wierzymy, że świat jest gotowy na świeże, kinowe spojrzenie na jego wyobraźnię, humor i serce. Od pierwszego dnia naszym celem było stworzenie filmu, który uszanuje dziedzictwo tej marki, a jednocześnie zaoferuje coś atrakcyjnego wizualnie i emocjonalnie angażującego dla dzisiejszej globalnej widowni. Nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszego partnera niż Reel FX do urzeczywistnienia tej wizji.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe