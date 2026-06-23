Fani Gwiezdnych wojen czekali na to potwierdzenie. Kultowy bohater wróci w 2. sezonie Ahsoki

Lucasfilm oficjalnie potwierdził powrót jednej z najważniejszych postaci w historii serii Gwiezdne wojny. Hayden Christensen ponownie wcieli się w Anakina Skywalkera w drugim sezonie serialu Ahsoka, kończąc miesiące spekulacji fanów dotyczących przyszłości bohatera.

Pierwszy sezon Ahsoki przyniósł widzom jeden z najbardziej emocjonalnych powrotów w całym uniwersum Gwiezdne wojny. Hayden Christensen ponownie pojawił się jako Anakin Skywalker, przypominając fanom postać, która odegrała kluczową rolę zarówno w trylogii prequeli, jak i historii samej Ahsoki Tano. Teraz wiadomo już, że jego przygoda z serialem nie zakończyła się na jednym sezonie.

Hayden Christensen wraca jako Anakin Skywalker. Legenda serii Gwiezdne wojny

Podczas wydarzenia Space Con w San Antonio aktor oficjalnie potwierdził, że Anakin Skywalker pojawi się w drugim sezonie Ahsoki. To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie ze strony samego Christensena. Informacja natychmiast wywołała entuzjazm wśród fanów, którzy od dawna liczyli na dalsze rozwinięcie relacji pomiędzy Anakinem a jego dawną uczennicą. Wraz z ogłoszeniem pokazano również pierwsze zdjęcie aktora z nowych odcinków. Na fotografii Christensen występuje w charakterystycznych czarnych szatach znanych z filmu Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów.

Twórcy nie ujawnili jeszcze szczegółów fabuły drugiego sezonu. Nie wiadomo więc, czy Anakin ponownie pojawi się jako manifestacja w Mocy, wspomnienie, wizja czy pełnoprawny duch Jedi. Pierwszy sezon pokazał jednak, że postać wciąż odgrywa ważną rolę w rozwoju Ahsoki Tano. Wielu fanów spodziewa się, że jego obecność ponownie pomoże bohaterce odnaleźć właściwą drogę w obliczu nowych zagrożeń. Lucasfilm na razie konsekwentnie utrzymuje większość fabularnych szczegółów w tajemnicy.

Choć produkcja znajduje się już w zaawansowanej fazie przygotowań, na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecnie zakłada się, że drugi sezon Ahsoki zadebiutuje na początku 2027 roku. Niewykluczone jednak, że pierwsze materiały promocyjne pojawią się znacznie wcześniej. Branżowe media przewidują, że teaser lub pełny zwiastun może zostać zaprezentowany jeszcze w najbliższych miesiącach.

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O czym opowiada serial?

Ahsoka opowiada o byłej uczennicy Jedi, Ahsoce Tano, oraz jej sojusznikach, którzy walczą z resztkami Galaktycznego Imperium w czasach wczesnej Nowej Republiki. W obsadzie znaleźli się Rosario Dawson jako Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo jako Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead jako Hera Syndulla, Diana Lee Inosanto jako Morgan Elsbeth, Ivanna Sakhno jako Shin Hati, Ray Stevenson jako Baylan Skoll, David Tennant jako Huyang, Lars Mikkelsen jako Wielki Admirał Thrawn oraz Eman Esfandi jako Ezra Bridger.

Kompozytorem muzyki do serialu został Kevin Kiner. Scenariusz napisał z kolei producent wykonawczy Dave Filoni, a w produkcji uczestniczą również producenci wykonawczy: Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson i Carrie Beck. Producentem współwykonawczym jest Gilchrist. Reżyserami są Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel i Rick Famuyiwa.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe