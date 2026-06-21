Jest pierwszy zwiastun polskiej świątecznej komedii. Stramowski, Stenka i Woronowicz w Przepisie na święta

Oto przepis na idealną świąteczną komedię – odrobina rodzinnego zamieszania, solidna porcja humoru, kilka łyżek wzruszeń i szczypta miłości dla smaku. Efekt? Przepis na święta – film, który z czułością przypomina, co naprawdę liczy się nie tylko w Boże Narodzenie – akceptacja, zrozumienie i bliskość. Piotr Stramowski (Narzeczony na niby) i Zofia Jastrzębska (Vinci 2), a także Adam Woronowicz (Teściowie 3) i Danuta Stenka (Listy do M. 4) w nowym filmie Magdaleny Nieć – autorki familijnych hitów z serii O psie, który jeździł koleją.

Do sieci trafił pierwszy teaser filmu Przepis na święta. Nowa polska komedia romantyczna z Piotrem Stramowskim, Zofią Jastrzębską, Adamem Woronowiczem i Danutą Stenką zadebiutuje w kinach już 6 listopada i ma szansę dołączyć do grona najgłośniejszych świątecznych premier tego roku.

Zofia Jastrzębska i Piotr Stramowski w centrum historii

Główną bohaterką filmu jest Ida, w którą wciela się Zofia Jastrzębska. Młoda kobieta uwielbia piec słodkości i marzy o otwarciu własnej cukierni. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Piotra, granego przez Piotra Stramowskiego. Przystojny dyrektor banku szybko zwraca uwagę na jej poczucie humoru i bezpośredniość, ale na tym nie kończą się niespodzianki. Mężczyzna niespodziewanie dowiaduje się, że ma dziesięcioletniego syna, o którego istnieniu wcześniej nie miał pojęcia. Ta informacja całkowicie wywraca jego uporządkowane życie do góry nogami.

Mocna obsada nowej polskiej komedii

Oprócz Stramowskiego i Jastrzębskiej na ekranie zobaczymy również Adama Woronowicza oraz Danutę Stenkę, czyli jednych z najbardziej cenionych polskich aktorów. Za reżyserię odpowiada Magdalena Nieć, która w ostatnich latach zdobyła sympatię rodzinnej publiczności dzięki filmom z serii „O psie, który jeździł koleją”. Twórcy podkreślają, że „Przepis na święta” ma być nie tylko romantyczną komedią, ale również historią o akceptacji, bliskości i odnajdywaniu własnego miejsca wśród najbliższych.

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O czym jest Przepis na święta?

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: fot. Karolina Grabowska