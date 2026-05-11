Gwiazdy Marvela w nowej produkcji Apple. O czym opowie Liminal?

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z najnowszej produkcji firmy Apple, zatytułowanej Liminal, która połączy dwie gwiazdy MCU w thrillerze sci-fi.

W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć aktorów i aktorki, które nie wystąpiły w jakiejś franczyzie. Dotyczy to zwłaszcza superbohaterskiego uniwersum Marvela, które jest pełne znanych nazwisk. Wśród nich znajdziemy Vanessę Kirby, czyli Sue Storm z filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki oraz Yahyę Abdul-Mateena II, który niedawno oczarować nas w serialu Wonder Man. Teraz, dwójka połączy siły w nowej produkcji od Apple Studios.

Co przedstawiają materiały z planu?

Pierwsze zdjęcia i krótkie wideo z planu filmu Liminal dają nam pierwsze spojrzenie na Vanessę Kirby i Yahyę Abdul-Mateena II w adaptacji powieści graficznej autorstwa J. Michaela Straczynskiego, wydanej przez AWA. Zdjęcia trwają obecnie w Nowym Jorku.

Same zdjęcia nie zdradzają nam zbyt wiele na temat bohaterów filmu. Z jednego z krótkich nagrań, możemy jednak wywnioskować, że nie zabraknie dynamicznych scen akcji, a w jednej z nich na pewno weźmie udział Vanessa Kirby.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Apple Original Films ogłosiło w marcu, że zdobyło prawa do Liminal, a Abdul-Mateen i Kirby zostali obsadzeni w głównych rolach. Produkcję rozwijaną przez Apple Studios wyreżyseruje Louis Leterrier, znany z Fast X i The Incredible Hulk.

Projekt science-fiction oparty jest na powieści graficznej Telepaths autorstwa laureata nagrody Eisnera J. Michael Straczynski, a także Steve’a Eptinga i Briana Rebera. Choć szczegóły fabuły są wciąż owiane tajemnicą, więcej na jej temat może powiedzieć nam oficjalny opis komiksowego pierwowzoru:

Zakłócenie elektromagnetyczne prowadzi do nagłego przebudzenia zdolności telepatycznych u jednej dziesiątej populacji Ziemi. W chwilach, gdy świat próbuje poradzić sobie z tą sytuacją, nowo obdarzeni telepatią policjanci z Bostonu zostają wysłani przeciwko niesłusznie skazanemu więźniowi, który staje się bohaterem i przywódcą innych telepatów próbujących uciec ze świata, w którym ich moce czynią z nich cele. Oboje są bohaterami własnej historii, a przyszłość może zależeć od tego, czy uda im się odnaleźć wzajemne zaufanie.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe