Najlepsze filmy akcji na CDA – widowiskowe starcia i adrenalina gwarantowane

Agnieszka Ziobrowska, 9 maja 2026

Fani kina akcji jesteście tutaj? Stworzyliśmy z myślą o was ranking najlepszych filmów akcji na CDA! Jeśli szukacie widowiskowych tytułów pełnego pościgów, wybuchów i adrenaliny, CDA ma w swojej bibliotece naprawdę sporo ciekawych filmów akcji. Na platformie znajdziecie zarówno znane blockbustery, klasyki gatunku, jak i mniej popularne produkcje, które z pewnością was zaskoczą. W naszym rankingu zebraliśmy najlepsze filmy akcji dostępne na CDA, które wyróżniają się świetną realizacją, widowiskowymi scenami i bohaterami, o których trudno zapomnieć. Bez względu na to, czy wolicie kino szpiegowskie, survivalowe historie czy thrillery sensacyjne w naszym rankingu najlepszych filmów akcji na CDA, każdy znajdzie coś dla siebie.

1 Oldboy (2004)

올드보이

Oh Dae-su zdaje się prowadzić całkiem normalne i ustabilizowane życie. Ma żonę i małą córkę, jednak zostaje uprowadzony w dniu jej urodzin. Budzi się w mieszkaniu, które jest całkowicie odcięte od świata. Jedynym oknem na świat jest telewizor. Oh Dae-su uczy się wielu nowych rzeczy, spisuje pamiętniki i planuje zemstę. W tym więzieniu spędza 15 lat, gdy zostaje wypuszczony, dowiaduje się, że ma zaledwie kilka dni na poznanie prawdy. Staje przed wyborem: zemsta, czy wiedza o tym, dlaczego?

2 Terminator 2: Dzień sądu (1992)

Terminator 2: Judgment Day

Jeden z największych przebojów w historii kina. Wielki krok w przyszłość w dziedzinie efektów specjalnych. W przyszłości trwa wojna ludzi z maszynami, które przejęły władzę nad światem. Jedyną nadzieją ludzkości jest charyzmatyczny przywódca Ruchu Oporu, John Connor. Obawiając się go maszyny wysyłają w przeszłość nowy prototyp cyborga T-1000 (Robert Patrick), który ma zgładzić młodego Johna Connora (Edward Furlong). W ślad za nim Ruch Oporu wysyła stary model Terminatora (Arnold Schwarzenegger) przeprogramowany tak aby bronił młodego Johna.

4 Elitarni (2008)

Tropa de Elite

Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (Wagner Moura) – należącego do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze służby, gdyż żona spodziewa się dziecka i naciska na niego, żeby ten odszedł z policji. Nascimento jest zmuszony znaleźć godnego sobie następcę. Potencjalnymi kandydatami zostają dwaj przyjaciele z dzieciństwa: skrupulatny, ale też lekko wybuchowy Neto (Caio Junqueira), a także spokojny Matias (André Ramiro). Obydwaj dopiero co wstąpili do służby.

7 Kill Bill (2003)

Kill Bill: Vol. 1

Panna Młoda (Uma Thurman), należąca niegdyś do płatnych zabójców, a która obecnie spodziewa się dziecka, zostaje zdradzona w dniu swojego ślubu przez swojego szefa (David Carradine). Cudem unika śmierci, mimo iż została postrzelona w głowę. Znajduje się jednak w śpiączce. Po czterech latach budzi się ze śpiączki i postanawia krwawo zemścić się na każdym, kto miał związek z zamachem na jej życie, pozostawiając sobie zemstę na tytułowym Billu na koniec.

8 Duch w pancerzu (1995)

GHOST IN THE SHELL

Akcja rozgrywa się w roku 2029, w świecie, w którym komputery są wszechobecne. Wraz z ich ekspansją zmieniła się definicja przestępstwa. Teraz najgorszą zbrodnią jest włamywanie się do sieci. Aby temu zapobiec, powołano specjalny oddział Sekcja 9, składający się z cyborgów mających dostęp do sieci z każdego miejsca na Ziemi. “Ghost in the Shell” opowiada o poszukiwaniach przez parę agentów groźnego hakera ukrywającego się pod pseudonimem “Władca marionetek”.

9 Hrabia Monte Christo (2024)

Le Comte de Monte-Cristo

Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy…

11 Wiedźma (2018)

마녀

7-letnia dziewczynka ucieka z tajemniczego budynku rządowego. W skutek szoku zapada na amnezję – nie wie, kim jest i skąd pochodzi. Znajduje ją starsze małżeństwo, które postanawia zaopiekować się dziewczynką. Pod opieką nowych rodziców bohaterka wyrasta na bystrą i dzielną nastolatkę. Mija 10 lat, a bohaterka kierowana chęcią pomocy przyszywanym rodzicom, występuje w programie telewizyjnym. Od momentu pojawienia się dziewczyny w mediach zaczynają się dziać w jej życiu dziwne rzeczy. Ludzie twierdzą, że już ją widzieli.

13 Kill Bill 2 (2004)

Kill Bill: Vol. 2

Dalszy ciąg losów zdradzonej i pozostawionej na pewną śmierć panny młodej (Uma Thurman). Niegdyś należąca do elity płatnych zabójców, budzi się po 4 latach ze śpiączki. Postanawia zemścić się na “Billu” (Carradine), człowieku, który ją wystawił. Droga do słodkiej zemsty nie będzie łatwa, bo po najpierw musi “zneutralizować” bezwzględnych wspólników Billa. Po 6 latach Quentin Tarantino powraca w wielkim stylu. Jak sam twierdzi “Kill Bill” to film, o którym marzył od dawna. Akcja filmu nawiązujące do najlepszych tradycji filmów samurajskich, Kung-fu i spaghetti westernów.

14 Wojownik (2011)

Warrior

Nawiedzany tragiczną przeszłością były żołnierz marine, Tony Conlin, powraca do rodzinnego Pittsburgha. Zabiegając o wsparcie ojca Paddy’ego, byłego alkoholika i trenera, postanawia wziąć udział w turnieju mieszanych sztuk walki (MMA). Są to zawody wysokiego ryzyka, których nagrodą jest największa suma pieniędzy w dziejach sportu. Podczas gdy Tony przeciera sobie szlak do wygranej, jego brat Brendan, były wojownik MMA, a obecnie nauczyciel w szkole, ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy Brendan zostaje zawieszony w pracy – powraca na amatorski ring by zapewnić byt rodzinie. Niestety, mimo, że minęło kilka lat, jego stosunki z Tonym i ojcem są nadal napięte. Nieoczekiwanie, drogi dwojga braci krzyżują się na ringu..

16 Zombie Express (2016)

부산행

Seok Woo (Gong Yoo) jest przepracowanym menedżerem w dużej seulskiej korporacji. Odeszła od niego żona, a z córeczką ma chłodne relacje. W dniu urodzin dziewczynki, Woo wybiera się z nią do mieszkającej w Pusan matki. Wsiadają do szybkiego pociągu KTX i ruszają w drogę. Tymczasem w kraju wybucha epidemia zombie. Koreę Południową ogarnia chaos, a kolejne ofiary dołączają do hord żywych trupów. Zarażeni trafiają także do pociągu. Podróż momentalnie staje się koszmarem i dramatyczną walką o przetrwanie.

17 John Wick 4 (2023)

John Wick: Chapter 4

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

18 Człowiek Znikąd (2010)

아저씨

Tae-shik (Won Bin) jest byłym agentem specjalnym, którego tragiczna przeszłość uczyniła z niego człowieka zdystansowanego do świata. Obecnie mieszka w samotności prowadząc mały lombard. Jedynymi osobami z którymi utrzymuje kontakty stanowią klienci lombardu i So-mi (Kim Sae-Ron), młoda dziewczynka mieszkająca obok. So-mi także jest zapomniana przez świat. Wraz z Tae-shik zaczynają spędzać coraz więcej czasu razem, oboje stopniowo otwierając się na siebie i stają sięę przyjaciółmi. Pewnego dnia, So-mi nagle znika. Jej matka zostaje wplątana w przestępstwo, w wyniku czego zostaje porwana wraz z córką. Tae-shik rozpoczyna gorączkowe poszukiwania So-mi. Aby uratować dziewczynkę, jego jedyną przyjaciółkę, Tae-shik zawiera układ z przestępcami. Z policją i gangsterami na karku, Tae-shik kontynuuje poszukiwania stopniowo ukazując swoją przeszłości…

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

