John Krasinski wraca za kamerę. Ruszyły zdjęcia do filmu Ciche miejsce 3

Po wielu miesiącach wyczekiwania, wreszcie ruszyły zdjęcia do wyczekiwanej, trzeciej odsłony serii Ciche miejsce, której reżyserem jest John Krasinski.

Jedną z najciekawszych, nowych franczyz grozy z elementami sci-fi była zdecydowanie seria Ciche miejsce. Stworzona przez Johna Krasinskiego historia przedstawiła świat, w którym nastąpiła inwazja niewidomych pozaziemskich istot o wyjątkowo wyostrzonym słuchu. Szybko zyskała popularność, a z czasem powstawały jej kolejne części. Teraz, dowiedzieliśmy się, że rozpoczęły się już zdjęcia do najnowszej z nich.

Zdjęcia do trzeciej części w toku

John Krasinski potwierdził w mediach społecznościowych, że rozpoczęły się już zdjęcia do filmu Ciche miejsce 3. Scenarzysta, reżyser i producent najnowszej odsłony serii opublikował na Instagramie zdjęcie klapsa filmowego trzeciej części na tle Łuku Mostu Manhattan w nowojorskim Chinatown.

Poprzednie części rozgrywały się w północnej części stanu Nowy Jork, jednak teraz potwierdzono, że akcja przeniesie się do samego miasta. Nie będzie to pierwszy raz, gdy horrorowa franczyza odwiedza miasto, ponieważ film Ciche miejsce: Dzień pierwszy pokazał bezpośrednie następstwa inwazji obcych właśnie w Nowym Jorku.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Oprócz reżyserii, Krasinski zajmuje się również pisaniem scenariusza i produkcją Cichego miejsca 3, tak jak w przypadku dwóch pierwszych części serii. Wyjątkiem był prequel z 2024 roku, Ciche miejsce: Dzień pierwszy, został wyreżyserowany przez Michaela Sarnoskiego. Choć na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły ani obsady filmu, sam tytuł sugeruje, że film będzie kontynuował historię rodziny Abbottów.

Trzy pierwsze części Cichego miejsca osiągnęły świetne wyniki w box office, gromadząc łącznie 900 milionów dolarów na całym świecie. W serii, na Ziemi pojawiły się potwory, które polują na istoty wydające dźwięki. Ludzie, którzy przetrwali, nauczyli się egzystować w całkowitej ciszy. W ten sposób żyje rodzina Abbotów, która będzie musiała poradzić sobie z tym zagrożeniem, gdy na świat przychodzi jej nowy członek.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe