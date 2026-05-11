Judith Light zapowiada Punisher: Ostatnie starcie. “Widzowie będą zaskoczeni”

W jednym z ostatnich wywiadów, Judith Light opowiedziała o tym, czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącym filmie, Punisher: Ostatnie starcie.

2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie dobiegł już co prawda końca, ale to nie koniec oryginalnych produkcji Marvela z platformy Disney+. 12 maja zadebiutuje specjalny film, Punisher: Ostatnie starcie, który opowie, co działo się z Frankiem Castlem po wydarzeniach z 1. sezonu wspomnianego serialu. Tuż przed wielką premierą, jedna z gwiazd produkcji, Judith Light, opowiedziała o tym, czego fani MCU mogą się po niej spodziewać.

Na widzów czeka niespodzianka

Latem 2025 roku widziano Judith Light została zauważona podczas zdjęć do Punisher: Ostatnie starcie, a od tamtej pory pojawiło się wiele dowodów sugerujących, że aktorka wcieli się w znaną z komiksów postać Ma Gnucci. Do tej pory nie wiemy jednak jak wpłynie ona na fabułę filmu, choć właśnie dowiedzieliśmy się o nim czegoś nowego.

Podczas niedawnego występu w programie TODAY Show, Light zdradziła kilka intrygujących szczegółów na temat produkcji. Choć nie potwierdziła wprost swojej roli, wspomniała o „zemście”, co dodatkowo wzmacnia teorie dotyczące Ma Gnucci.

To będzie niespodzianka. Jon Bernthal jest po prostu niesamowity. Jon Bernthal napisał to wspólnie z Reinaldo Marcusem Greenem, który wyreżyserował Król Richard: Zwycięska rodzina, a całość nakręciliśmy w 12 dni. Ekipa była fantastyczna. Jon jest wyjątkowy. Udało nam się bardzo szybko wejść na głębszy poziom. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni. Myślę też, że naprawdę to docenią. To opowieść o przemianie i o tym, co oznacza bycie osobą kurczowo trzymającą się zemsty. To naprawdę coś wyjątkowego.

Co wiemy o projekcie?

Choć fabularne szczegóły są trzymane w tajemnicy, wszystko wskazuje na klasyczny dla tej postaci motyw: zemsta. Frank Castle ponownie rusza na wojnę, a jego metody pozostają niezmienne – szybkie, brutalne i ostateczne. Za reżyserię odpowiada Reinaldo Marcus Green, który współtworzył scenariusz razem z Bernthalem. To może oznaczać bardziej osobistą i dopracowaną historię, mocno osadzoną w psychice bohatera.

Punisher: Ostatnie starcie trafi na Disney+ 12 maja, zaledwie tydzień po finale 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Taki timing nie jest przypadkowy – Marvel wyraźnie buduje spójny wątek swoich najbardziej mrocznych postaci.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe